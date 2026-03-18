В России заявили о самом крупном энергетическом кризисе за последние 40 лет

Новак: сейчас мы наблюдаем самый крупный энергетический кризис за последние 40 лет

Глобальная трансформация и борьба за энергетические ресурсы привели к самому крупному энергетическому кризису в мире за последние 40 лет. Об этом заявил вице-премьер РФ Александр Новак, передает ТАСС.

«Сегодня, конечно, мы наблюдаем, наверное, на мой взгляд, самый крупный энергетический кризис за последние 40 лет», — сказал он.

По словам Новака, войны в мире за последние 30–40 лет связаны в первую очередь с борьбой за энергетические ресурсы.

Несколько дней назад в «Газпроме» заявили, что уровень запасов газа в европейских подземных хранилищах газа достиг минимального показателя с начала сезона – 29,1%.

Минфин США временно вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на суда до 12 марта. Согласно опубликованному документу министерства, разрешаются транзакции, необходимые для продажи, транспортировки или разгрузки таких грузов.

Послабление распространяется только на нефть и нефтепродукты российского происхождения, которые уже находятся на судах, оно будет действовать до 11 апреля. Ограничения при этом сохраняются для новых поставок, а также для любых операций, связанных с Ираном, иранским правительством или товарами и услугами иранского происхождения.

