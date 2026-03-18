«Отдать ученого на смерть»: Польша выдаст Украине российского археолога Бутягина

Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Адам Доманьский.
«Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину», — уточнил Доманьский.
Сам археолог заявил, что ожидал такого решения.
Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции. Защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции.
«Защита убеждена, что экстрадиция означает для Бутягина не только риск несправедливого суда, но и прямую угрозу его жизни и здоровью в случае помещения в украинский СИЗО», — говорится в публикации.
«Просто твари»
Глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментируя решение польского суда, назвал «тварями» людей, принявших его.
«Вот твари же. Просто твари. Они реально решили отдать ученого, не политика, не военного человека, а ученого на, буквально, мучения и смерть — кто-то сомневается, что на Украине это будет иначе?» — задался вопросом Примаков в своем Telegram-канале.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала происходящее политическим процессом, у которого «нет каких-либо правовых оснований».
«Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя, и мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину», — добавила Захарова.
Адвокат ученого рассказал, что Бутягин в СИЗО поддерживает контакт с российскими дипломатами, а с семьей может общаться только по телефону. По словам отца археолога, родственникам приходится по крупицам собирать информацию о деле и состоянии Бутягина после ареста.
В чем обвиняют Бутягина
В конце 2025 года заведующий отделом античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин отправился в Европу, чтобы прочитать курск лекций, однако был задержан и арестован в Варшаве по запросу Киева, где в отношении него возбудили уголовное дело. РИА Новости уточняло, что в розыскной базе он находился еще с 2024 года.
Объявление Бутягина в розыск было связано с археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководил с 1999 года. Украина считает Крым, вошедший в состав РФ в 2014 году, своей территорией, а раскопки, проводимые там, соответственно, незаконными.
«Он и его команда проводили раскопки в «Древнем городе Мирмекий» в Керчи без разрешений. По данным украинских следователей, эти действия привели к частичному разрушению объекта культурного наследия», — отмечала RMF FM.
Украинская гепрокуратура оценила ущерб, нанесенный археологом, в более чем 200 млн гривен (около $4,7 млн). При этом защита Бутягина сообщила, что экспертное заключение классифицирует действия ученого как «проведение раскопок» и не указывает, какие именно элементы объекта «Древний город Мирмекий» археолог якобы уничтожил.
«Указанная... сумма не имеет реальной связи с размером предполагаемого ущерба, а представляет собой так называемую «денежную оценку памятника», составленную на основе гипотетической стоимости археологических работ, проведенных на территории этого объекта в соответствующий период», — отметили адвокаты археолога.
По словам защиты, материалы дела описывают исключительно факт проведения раскопок без разрешения Украины, что, согласно уголовному кодексу страны, не предусматривает лишения свободы и не является экстрадиционным преступлением. Кроме того, срок давности по вменяемой Бутягину статье истек еще до его задержания — 1 января 2024 года.