«Отдать ученого на смерть»: Польша выдаст Украине российского археолога Бутягина

Варшавский суд постановил экстрадировать на Украину заведующего отделом античной археологии Эрмитажа Александра Бутягина, которого задержали в Польше в конце 2025 года по запросу Киева. На Украине против него возбудили уголовное дело из-за руководства раскопками в Крыму, которые власти страны считают незаконными, и «частичного разрушения» объекта культурного наследия. Защита ученого настаивала на отсутствии у стороны обвинений доказательств и заявила, что обжалует экстрадицю. Сам Бутягин назвал решение польского суда ожидаемым.

Окружной суд Варшавы принял решение экстрадировать археолога Александра Бутягина на Украину. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Адам Доманьский.

«Суд огласил постановление, в котором говорится о допустимости экстрадиции Александра Бутягина на Украину», — уточнил Доманьский.

Сам археолог заявил, что ожидал такого решения.

Telegram-канал «Адвокат для Александра Бутягина», где близкие ученого публикуют новости о нем, сообщил, что решение суда первой инстанции не означает немедленной экстрадиции. Защита будет обжаловать его и добиваться отмены в суде высшей инстанции.

«Защита убеждена, что экстрадиция означает для Бутягина не только риск несправедливого суда, но и прямую угрозу его жизни и здоровью в случае помещения в украинский СИЗО», — говорится в публикации.

«Просто твари»

Глава Россотрудничества Евгений Примаков, комментируя решение польского суда, назвал «тварями» людей, принявших его.

«Вот твари же. Просто твари. Они реально решили отдать ученого, не политика, не военного человека, а ученого на, буквально, мучения и смерть — кто-то сомневается, что на Украине это будет иначе?» — задался вопросом Примаков в своем Telegram-канале.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также назвала происходящее политическим процессом, у которого «нет каких-либо правовых оснований».

«Решение польского суда промежуточное, на его обжалование есть неделя, и мы будем добиваться скорейшего возвращения Александра Бутягина на родину», — добавила Захарова.

Адвокат ученого рассказал, что Бутягин в СИЗО поддерживает контакт с российскими дипломатами, а с семьей может общаться только по телефону. По словам отца археолога, родственникам приходится по крупицам собирать информацию о деле и состоянии Бутягина после ареста.

В чем обвиняют Бутягина

В конце 2025 года заведующий отделом античной археологии Эрмитажа Александр Бутягин отправился в Европу, чтобы прочитать курск лекций, однако был задержан и арестован в Варшаве по запросу Киева, где в отношении него возбудили уголовное дело. РИА Новости уточняло, что в розыскной базе он находился еще с 2024 года.

Объявление Бутягина в розыск было связано с археологическими экспедициями, исследующими античное городище Мирмекий в Крыму, которыми ученый руководил с 1999 года. Украина считает Крым, вошедший в состав РФ в 2014 году, своей территорией, а раскопки, проводимые там, соответственно, незаконными.

«Он и его команда проводили раскопки в «Древнем городе Мирмекий» в Керчи без разрешений. По данным украинских следователей, эти действия привели к частичному разрушению объекта культурного наследия», — отмечала RMF FM.

Украинская гепрокуратура оценила ущерб, нанесенный археологом, в более чем 200 млн гривен (около $4,7 млн). При этом защита Бутягина сообщила, что экспертное заключение классифицирует действия ученого как «проведение раскопок» и не указывает, какие именно элементы объекта «Древний город Мирмекий» археолог якобы уничтожил.

«Указанная... сумма не имеет реальной связи с размером предполагаемого ущерба, а представляет собой так называемую «денежную оценку памятника», составленную на основе гипотетической стоимости археологических работ, проведенных на территории этого объекта в соответствующий период», — отметили адвокаты археолога.

По словам защиты, материалы дела описывают исключительно факт проведения раскопок без разрешения Украины, что, согласно уголовному кодексу страны, не предусматривает лишения свободы и не является экстрадиционным преступлением. Кроме того, срок давности по вменяемой Бутягину статье истек еще до его задержания — 1 января 2024 года.