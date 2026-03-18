На Москве-реке женщина с собакой провалились под лед

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Москве спасли провалившихся под лед женщину с собакой
Telegram-канал ЧСтные новости Москвы

В Москве спасатели вытащили из полыньи женщину и ее собаку, провалившихся под лед на Москве-реке. Об этом сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел утром 18 марта в районе улицы Исаковского, в 20 метрах от берега под лед провалилась женщина с собакой. Спасатели подняли их на борт судна на воздушной подушке «Хивус-6» и доставили на станцию.

Пострадавшей оказали первую помощь и обогрели. Прибывшая бригада скорой осмотрела женщину, от госпитализации она отказалась и уехала домой с супругом. По словам москвички, что собака погналась за птицами, выбежала на лед и провалилась, а хозяйка бросилась ее спасать.

До этого в Астраханской области семилетний мальчик вышел на лед во время прогулки с подругой и мгновенно провалился в ледяную реку. Девочка побежала звать на помощь, но из-за рельефа берега и сильного течения взрослые не смогли спасти ребенка. Он ушел под воду на глазах у людей.

Ранее две школьницы провалились под лед в Калининграде.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!