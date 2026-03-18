На Москве-реке женщина с собакой провалились под лед

В Москве спасатели вытащили из полыньи женщину и ее собаку, провалившихся под лед на Москве-реке. Об этом сообщает Департамент по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности столицы.

Инцидент произошел утром 18 марта в районе улицы Исаковского, в 20 метрах от берега под лед провалилась женщина с собакой. Спасатели подняли их на борт судна на воздушной подушке «Хивус-6» и доставили на станцию.

Пострадавшей оказали первую помощь и обогрели. Прибывшая бригада скорой осмотрела женщину, от госпитализации она отказалась и уехала домой с супругом. По словам москвички, что собака погналась за птицами, выбежала на лед и провалилась, а хозяйка бросилась ее спасать.

До этого в Астраханской области семилетний мальчик вышел на лед во время прогулки с подругой и мгновенно провалился в ледяную реку. Девочка побежала звать на помощь, но из-за рельефа берега и сильного течения взрослые не смогли спасти ребенка. Он ушел под воду на глазах у людей.

Ранее две школьницы провалились под лед в Калининграде.