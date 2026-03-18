Взорвавшийся холодильник чуть не спалил квартиру в Ростове

В Ростове вспыхнувший холодильник сжег кухню в квартире многоэтажки
В Ростове-на-Дону в многоэтажке из-за взорвавшегося холодильника загорелась квартира. Об этом сообщает ГУ МЧС по Ростовской области.

Инцидент произошел в многоэтажке на улице Подвойского загорелся холодильник. Семья услышала хлопок и выбежала на кухню, где уже распространялось пламя.

Прибывшие пожарные быстро ликвидировали огонь на площади 10 квадратных метров, не дав ему распространиться дальше. Пострадавших нет, кухня выгорела полностью.

До этого в Петербурге двое 14-летних подростков случайно подожгли квартиру с пенсионеркой внутри. Двое семиклассников пришли в гости к бабушке одного из них, проживающей этажом выше пострадавшей. От безделья подростки начали жечь бумагу на балконе и сбрасывать ее вниз. Один из тлеющих клочков случайно залетел в открытую форточку квартиры 88-летней женщины этажом ниже. Пожилая женщина получила тяжелое отравление продуктами горения и была госпитализирована.

Ранее россиянин за сутки устроил два поджога из-за плохого настроения.

 
