В Твери спасли девочку, оказавшуюся на отколовшейся от берега льдине

Девочку, оказавшуюся на маленькой льдине, чуть не унесло по Волге в Твери

В Твери спасли девочку-подростка, оказавшуюся на оторвавшейся льдине в русле Волги. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Тверской области.

Вечером 18 марта в службу спасения поступил сигнал о ребенке, застрявшем на льдине, которую уносило сильное течение. К месту происшествия оперативно выехали силы МЧС и аварийно-спасательной службы региона.

«С использованием резиновой надувной лодки спасатели подплыли к льдине и провели эвакуацию ребенка в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась», — уточнили в ведомстве.

До этого в Калининградской области почти 60 рыбаков застряли на отколовшейся льдине. Прибывшие спасатели вытащили из воды двух провалившихся под лед мужчин, еще одного сняли с дрейфующей льдины. Всего на берег доставили 58 человек, среди них шесть детей. В медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее глыба льда рухнула на девушку-подростка в Саратове, когда она выходила из подъезда.