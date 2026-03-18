Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Твери спасли девочку, оказавшуюся на отколовшейся от берега льдине

В Твери спасли девочку-подростка, оказавшуюся на оторвавшейся льдине в русле Волги. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по Тверской области.

Вечером 18 марта в службу спасения поступил сигнал о ребенке, застрявшем на льдине, которую уносило сильное течение. К месту происшествия оперативно выехали силы МЧС и аварийно-спасательной службы региона.

«С использованием резиновой надувной лодки спасатели подплыли к льдине и провели эвакуацию ребенка в безопасное место. Медицинская помощь не потребовалась», — уточнили в ведомстве.

До этого в Калининградской области почти 60 рыбаков застряли на отколовшейся льдине. Прибывшие спасатели вытащили из воды двух провалившихся под лед мужчин, еще одного сняли с дрейфующей льдины. Всего на берег доставили 58 человек, среди них шесть детей. В медицинской помощи никто не нуждался.

Ранее глыба льда рухнула на девушку-подростка в Саратове, когда она выходила из подъезда.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!