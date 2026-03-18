В Госдуме подтвердили информацию американской разведки о ядерном арсенале РФ

Директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Россия и ряд других стран ведут разработку новых систем носителей ядерного оружия. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что информация американской разведки — «вовсе не секрет». Среди разрабатываемых систем — «Буревестник» и «Посейдон», ранее представленные Минобороны.

«Россия действительно ведет плановую модернизацию своих стратегических ядерных сил. Это вовсе не секрет, еще в 2018 году был представлен ряд перспективных разработок, призванных гарантировать стратегический паритет в условиях выхода США из ключевых договоров по контролю над вооружениями и развития глобальной системы ПРО. Среди разрабатываемых систем — такие уникальные образцы, как крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Их тактико-технические характеристики, разумеется, являются государственной тайной, однако сам факт их успешных испытаний (к примеру, завершение испытаний «Буревестника» в конце 2025 года) подтверждается официально», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что новые системы вооружения взаимно дополняют предыдущие.

«Говорить о том, что эти системы «мощнее» предыдущих в прямом смысле слова, не совсем корректно. Их главное преимущество не в тротиловом эквиваленте заряда, а в принципиально новых боевых возможностях — неуязвимости для существующих систем противоракетной обороны. Эти разработки не конкурируют друг с другом, а взаимно дополняют, создавая для потенциального противника спектр трудноустранимых угроз с разных направлений: из атмосферы, из-под воды и с помощью гиперзвуковых маневрирующих блоков», — заключил он.

До этого в Нацразведке США заявили, что в Китае, Северной Корее, Пакистане, Индии и России, вероятно, продолжат научные разработки и создание более дальнобойных и точных средств доставки. По информации ведомства, это даст странам преимущество в применении оружия массового поражения.

Глава ведомства Тулси Габбард заявила, что Россия продолжает модернизацию арсенала ядерного оружия.

