Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В Госдуме подтвердили информацию американской разведки о ядерном арсенале РФ

Депутат Журавлев: Россия планово ведет модернизацию своих ядерных сил
Министерство обороны России/РИА Новости

Директор Нацразведки США Тулси Габбард заявила, что Россия и ряд других стран ведут разработку новых систем носителей ядерного оружия. Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев в беседе с «Газетой.Ru» отметил, что информация американской разведки — «вовсе не секрет». Среди разрабатываемых систем — «Буревестник» и «Посейдон», ранее представленные Минобороны.

«Россия действительно ведет плановую модернизацию своих стратегических ядерных сил. Это вовсе не секрет, еще в 2018 году был представлен ряд перспективных разработок, призванных гарантировать стратегический паритет в условиях выхода США из ключевых договоров по контролю над вооружениями и развития глобальной системы ПРО. Среди разрабатываемых систем — такие уникальные образцы, как крылатая ракета глобальной дальности «Буревестник» с ядерной энергоустановкой и беспилотный подводный аппарат «Посейдон». Их тактико-технические характеристики, разумеется, являются государственной тайной, однако сам факт их успешных испытаний (к примеру, завершение испытаний «Буревестника» в конце 2025 года) подтверждается официально», — отметил депутат.

Парламентарий добавил, что новые системы вооружения взаимно дополняют предыдущие.

«Говорить о том, что эти системы «мощнее» предыдущих в прямом смысле слова, не совсем корректно. Их главное преимущество не в тротиловом эквиваленте заряда, а в принципиально новых боевых возможностях — неуязвимости для существующих систем противоракетной обороны. Эти разработки не конкурируют друг с другом, а взаимно дополняют, создавая для потенциального противника спектр трудноустранимых угроз с разных направлений: из атмосферы, из-под воды и с помощью гиперзвуковых маневрирующих блоков», — заключил он.

До этого в Нацразведке США заявили, что в Китае, Северной Корее, Пакистане, Индии и России, вероятно, продолжат научные разработки и создание более дальнобойных и точных средств доставки. По информации ведомства, это даст странам преимущество в применении оружия массового поражения.

Глава ведомства Тулси Габбард заявила, что Россия продолжает модернизацию арсенала ядерного оружия.

Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!