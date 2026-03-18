20-летняя студентка перепутала менингит с простудой и лишилась обеих ног

Британская студентка лишилась обеих ног из-за менингококкового сепсиса, который она приняла за обычную простуду, сообщает Mirror.

В сентябре 2024 года Кетия Мопонда начала учиться в Университете Де Монфор в Лестере и уже восемь дней спустя стала кашлять и испытывать сильную сонливость, однако списала симптомы на вирусную инфекцию.

На следующий день ее нашли без сознания в комнате общежития, после чего она попала в реанимацию Королевской больницы Лестера с диагнозом бактериальный менингит, осложненный сепсисом.

Уровень кислорода в ее крови снизился до 1%, и Кети впала в кому. Через две недели добавилась плотоядная инфекция, потребовавшая пересадки кожи. В декабре ей ампутировали все пальцы рук и обе ноги чуть ниже колена из-за некроза тканей. Она провела в больницах пять месяцев и выписалась в феврале.

Сейчас 20-летняя британка использует протезы и проходит реабилитацию. Она уже ходит самостоятельно и планирует вернуться к бегу и модельной карьере.

«Я любила быть активной, и я снова буду. Сначала я думала бросить модельный бизнес, но я не брошу. Не нужно скрывать, кто ты есть. Это не делает меня менее ценным человеком. Я очень целеустремленная и планирую преодолеть все барьеры, связанные с инвалидностью», — заявила девушка.

