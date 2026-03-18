Женщина купила четыре лотерейных билета, каждый из которых оказался выигрышным

Американка разбогатела на $200 тысяч, купив четыре выигрышных лотерейных билета

В США женщина сорвала куш, купив четыре лотерейных билета в одном магазине. Все они оказались выигрышными, пишет UPI.

Жительница Южной Каролины приобрела четыре лотерейных билета по $5 каждый в небольшом магазине на Вест-Мейн-стрит в городе Либерти. Первые два принесли ей по $10, третий — $5, а последний разыграл главный приз в $200 тыс.

Представители лотереи штата Южная Каролина подтвердили эту информацию, а победительница призналась, что пока не может осознать случившееся.

«Когда приду в себя, расскажу, каково это. Я до сих пор не могу в это поверить», — поделилась она.

Выигранные деньги, по словам американки, пойдут на покупку нового дома.

