Женщина купила четыре лотерейных билета, каждый из которых оказался выигрышным

Lebedko Inna/Shutterstock/FOTODOM

В США женщина сорвала куш, купив четыре лотерейных билета в одном магазине. Все они оказались выигрышными, пишет UPI.

Жительница Южной Каролины приобрела четыре лотерейных билета по $5 каждый в небольшом магазине на Вест-Мейн-стрит в городе Либерти. Первые два принесли ей по $10, третий — $5, а последний разыграл главный приз в $200 тыс.

Представители лотереи штата Южная Каролина подтвердили эту информацию, а победительница призналась, что пока не может осознать случившееся.

«Когда приду в себя, расскажу, каково это. Я до сих пор не могу в это поверить», — поделилась она.

Выигранные деньги, по словам американки, пойдут на покупку нового дома.

До этого 19-летний американец выиграл в лотерею, сделав короткую остановку по дороге на работу. После подтверждения выигрыша в размере $533646 его семья не смогла сдержать эмоций. Победитель отметил, что планирует сохранить выигранные средства и направить их в сбережения.

Ранее жительница Костромской области выиграла 5 млн рублей благодаря талисману, подаренному сестрой.

 
