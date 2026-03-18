В Катаре сообщили о пожаре в районе производства СПГ

Пожар вспыхнул в районе производства СПГ в Катаре в результате иранской атаки

В Катаре вспыхнул пожар в районе комплекса по производству сжиженного природного газа (СПГ) в результате иранской атаки. Об этом сообщило катарское министерство внутренних дел, передает РИА Новости.

«Отряды пожарных службы гражданской обороны тушат пожар в районе Рас-Лаффан, вызванный иранской атакой», — говорится в заявлении.

Отмечается, что производство СПГ в городе Рас-Лаффане было приостановлено в начале марта после атаки беспилотников.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским авиабазам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтяной инфраструктуре государств Персидского залива.

14 марта в США объявили о полном уничтожении всех военных объектов на иранском острове Харк в Персидском заливе, назвав это одним из самых мощных ударов в истории региона.

Ранее в США заявили о наращивании экспорта нефти Ираном через Ормузский пролив.