Вездеходы Sherp, отделившиеся от украинского собственника, в России переименуют в «Архант»

Российская компания «Шерп», отмежевавшаяся от украинского собственника Владимира Школьника, переименует выпускаемые в России вездеходы в «Архант», узнала «Газета.Ru». Новая модель машины высокой проходимости будет показана на форуме «Армия 2022». О том, какие изменения получила полностью российская версия «Шерпа», — в материале «Газеты.Ru».

Российская компания ООО «Шерп», выпускающая одноименные вездеходы на заводе в Санкт-Петербурге, сменит торговый бренд с «Sherp» на «Архант». Об этом «Газете.Ru» сообщили в самой компании «Шерп».

«Мы выводим на рынок новый бренд «Архант» под которым и будем выпускать уникальные вездеходы. То есть вездеходы, в основе которых лежит прототип, изобретённый в Санкт-Петербурге Алексеем Гарагашяном (российский инженер, создатель первой культовой машины Sherp — «Газета.Ru» ) получают новую жизнь, новое дыхание, новое название», — рассказал корреспонденту «Газеты.Ru» официальный представитель компании.

По его словам, под брендом «Архант» будет создано целое семейство снегоболотоходов, в котором будут как уже известные машины, так и новые модели, никогда ранее не выпускавшиеся».

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В частности, в августе на форуме «Армия 2022» будет показана новая базовая модель с открытым кузовом, ее название до официальной премьеры не раскрывается.

Планируется, что снегоболотоход в модификации для спасателей будет выставлен на стенде МЧС. Кроме того, актуальный модельный ряд включает четырехколесный вездеход Sherp N, а также двухсекционный десятиколесный Sherp 10.

Отсоединились от украинского офиса

Исторически так сложилось, что снискавшие мировую известность снегоболотоходы Sherp производились на двух предприятиях: в Санкт-Петербурге — для российского рынка — и на Украине под Киевом — для экспорта на другие рынки. В начале этого марта «Газета.Ru» писала подробно о том, что создатель компании Sherp, украинский предприниматель Владимир Школьник, с началом военных событий на Украине объявил об отзыве у российской «дочки» всех патентных разрешений на бренд и технические наработки.

Как Sherp ушел из России Создатель Sherp — российский инженер Алексей Гарагашьян. Все ключевые изобретения, узлы и дизайн снегоболотохода были созданы изобретателем еще на прототипе, который он построил для своих путешествий. В беседе с украинскими СМИ Школьник признавался, что в одной из экспедиций по России он случайно опробовал машину, и был поражен ее возможностями, после чего предложил сотрудничество Гарагашьяну. Читать дальше

В российском офисе Sherp тогда в свою очередь заявили, что продолжат выпуск одноименных вездеходов, несмотря на препоны со стороны украинского экс-партнера. Впрочем, в компании признали, что разрыв отношений повлек определенные трудности с поставками некоторых комплектующих. Сейчас же эта проблема решена — для выпуска «Арханта» российской компании пришлось найти альтернативных поставщиков ряда деталей, в том числе, колес сверхнизкого давления, которые ранее поставлялись из Украины.

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«На сегодняшний день можно констатировать, что вопрос с производством колес решен. На них уже будет нанесен наш логотип торговой марки «Архант», под которым мы будем продавать вездеходы, произведённые на заводе в Санкт-Петербурге», — рассказал собеседник в санкт-петербургской компании.

Также вездеход «Архант» получит отличную от украинского варианта силовую установку.

Вместо японского дизеля Kubota и механической коробки передач на машину установят 1,0-литровый бензиновый двигатель мощностью 85 лошадиных сил, агрегатированный с вариатором. Марку и страну происхождения нового мотора в «Шерпе» (название юрлица пока не меняется) не назвали. Грузоподъемность новой модели – 1 тонна, масса самой машины в базовой комплектации – 1600 кг.

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Новая модель вездехода «Архант» (на фото) будет легче прежней и не такой комфортной.

В российском «Шерпе» поясняют, что это упрощенная начальная версия, которую можно при желании дооснащать необходимыми опциями. Зато в самом бюджетном варианте стоимость этой машины с защитой от опрокидывания вместо жесткой крыши оценивается всего в 5 млн рублей против 10 млн рублей за нынешние «Шерпы», которые комплектуются надстройкой-кунгом. Для нового вездехода кузов будет изготовлен из пластика, а не из алюминия.

При этом в ООО «Шерп» утверждают, что несмотря на публичное заявление украинского бизнесмена Владимира Школьника о запрете на производство вездеходов «Шерп» в России, отзыва лицензий и других запретов, существенно повлиявших на работу предприятия, производящего вездеходы, не было.

«Газета.Ru» обратилась в украинский офис Sherp с просьбой прокомментировать отношение компании к инициативам отделившегося российского производства и возможных шагах против этого, на момент публикации ответ в редакцию не поступил.

Согласно сведениям из базы «СПАРК-Интерфакс», украинские бизнесмены Владимир Школьник и Сергей Самохвалов владели российским ООО «Шерп» в равных долях до июля 2021 года. Затем единоличным собственником стала гражданка России Екатерина Гаврилина, не владевшая кроме этой компании никаким другим бизнесом. Согласно актуальным данным ЕГРЮЛ,

с 18 марта 2022 года единственным учредителем компании значится ее гендиректор Эдуард Павлов.

Замена на «Арханте» дизеля на бензиновый мотор с вариатором выглядит вынужденной мерой в условиях санкций, при этом вариатор на такой машине может оказаться менее долговечным, полагает обозреватель «Авторевю» Константин Сорокин.

«Если компания выпускает облегченную и удешевленную версию, вероятно, они будут его продвигать для использования в туристических целях. Скорее всего без зимней эксплуатации», — рассуждает Сорокин в беседе с «Газетой.Ru».

Для эксплуатации в государственных структурах такой вездеход мало приспособлен из-за крайне низкой грузоподъемности и вместимости, добавляет эксперт. Базовая цена в 5 млн рублей для снегоболотохода такого класса выглядит вполне привлекательной, полагает независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

«Потребность в таких машинах есть, но объемы их производства небольшие – речь может идти не более чем о нескольких десятках в год.

С учетом того, что конкуренция в этом сегменте невелика, положение «Арханта» достаточно хорошее», — сказал Бургазлиев «Газете.Ru».

С технологической точки зрения производство специальных шин для «Шерпа» выглядит нетривиальной задачей: такими возможностями обладают только производители резины для спецтехники, с учетом нестандартного размера, а также необходимости подбирать для них резиновую смесь и проводить испытания, подчеркивает Бургазлиев.