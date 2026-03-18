Россияне стали чаще заказывать фальш-кремацию

Владелец ГК Ritual Олег Шелягов рассказал о росте спроса в РФ на фальш-кремацию
На фоне роста стоимости погребения тела и нехватки крематориев в российских городах в стране все более востребованной становится услуга фальш-кремации. Об этом рассказал владелец ГК Ritual Олег Шелягов в интервью «Коммерсанту».

Речь идет о проведении церемонии прощания с покойным в траурном зале в регионе его проживания, а потом отправке тела туда, где есть крематорий.

Отмечается, что услуга становится все более популярной. В Петербурге ее выбирают более 70% клиентов, в Москве — более 50%. Отмечался также сезонный спрос в некоторых регионах России с суровыми зимами, где вырыть могилу в морозные месяцы не так просто. На юге страны россияне по-прежнему предпочитают обычное погребение.

В 2026 году услуги кремации в России заметно подорожали. В отдельных регионах рост цен, по сообщениям СМИ, достигал примерно 20 тыс. рублей, а в Москве стоимость процедуры, как утверждается, увеличилась почти в два раза — до 85 тыс. рублей. Игроки рынка объясняют динамику удорожанием коммунальных тарифов и сопутствующих расходов.

Ранее новые тарифы ЖКХ ударили по стоимости кремации в России.

 
