ВСУ потеряли три десятка дронов во время шестичасовой атаки на юг России

Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 32 украинских беспилотника над регионами России и Черным морем. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

По данным ведомства, дроны противника были перехвачены над российской территорией с 14:00 мск до 20:00 мск 18 марта. Больше всего беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) сбито над территорией Краснодарского края и в Крыму — по 13 БПЛА. По три дрона ликвидировано в Республике Адыгея и над акваторией Черного моря, сообщили в МО.

До этого украинский военный, аэроразведчик Александр Карпюк с позывным «Серж Марко» пожаловался на резкое сокращение срока службы дронов ВСУ. По его словам, если раньше «Баба-яга» совершала по 100 вылетов, то теперь всего 10-15. Военный отметил, что российские военные открыли охоту на украинские беспилотники. Карпюк заявил, что дроны уничтожаются прямо на площадке до взлета или сразу после подъема в небо в течение 7-10 минут.

По словам военного эксперта Василия Дандыкина, дроны ВСУ поставляют более 10 стран. В связи с чем он уличил украинские власти во лжи о том, что они используют свои беспилотники. Эксперт подчеркнул, что ВСУ в основном используют импортные беспилотники, которые, в частности, поставляет Германия.

Ранее в России создали аналог украинской «Бабы-яги».