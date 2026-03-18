Незнакомец предложил помощь попавшей в аварию мотоциклистке и изнасиловал ее

В Таиланде мужчина под видом помощи надругался над девушкой, попавшей в ДТП
В Бангкоке девушка попала в аварию на мотоцикле и была изнасилована незнакомцем, который предложил ей помощь. Об этом сообщает The Thaiger.

Тайка по имени Фах обвинила неизвестного в изнасиловании после аварии на мотоцикле. По ее словам, вместо того чтобы отвезти ее в больницу, он доставил ее в свою комнату и там над ней надругался. Ночью 9 марта Фах и ее молодой человек возвращались с вечеринки на мотоцикле и попали в аварию. Двое автомобилистов остановились помочь, среди них был мужчина, которого называют Сомсаком.

Потерпевшая утверждает, что дальше почти ничего не помнит и очнулась уже обнаженной в его комнате. Фах рассказала, что, придя в себя, она позвонила подруге и попросила о помощи. Тогда Сомсак заявил, что сам отвезет пострадавшую в больницу, однако почти сразу высадил ее, сославшись на отсутствие бензина, и предложил добираться самой.

Девушка самостоятельно обратилась в медучреждение и затем подала заявление в полицию, заявив о предполагаемом изнасиловании. Она пыталась получить доступ к записям с камер возле дома Сомсака и места аварии, но ей отказали. Молодой человек Фах заявил, что после первой аварии продолжил путь, считая, что она едет с ним, но позже снова попал в ДТП и оказался в больнице. Вдвоем они пытались найти насильника, но он уже съехал.

Не добившись ясности по расследованию, Фах обратилась к популярному тайскому блогеру, чтобы придать истории огласку. В полиции заявили, что разыскивают подозреваемого и продолжают проверку обстоятельств произошедшего.

