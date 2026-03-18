В МАГАТЭ заявили об уничтожении объекта у иранской АЭС

МАГАТЭ: удар по территории АЭС «Бушер» разрушил сооружение рядом с реактором

В результате удара по территории АЭС «Бушер» в Иране было разрушено сооружение, находившееся рядом с реактором станции. Об этом в социальной сети X сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Сооружение, расположенное в 350 метрах от реактора АЭС «Бушер», было поражено и уничтожено», — сказано в сообщении.

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ, сам реактор не пострадал, пострадавших среди персонала станции нет.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке АЭС «Бушер» был нанесен удар. Он уточнил, что инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку.

15 марта Гросси отметил, что обстановка вокруг АЭС «Бушер» вызывает беспокойство и подчеркнул, что никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Начало ее строительства датируется 1975 годом, однако полноценный ввод в эксплуатацию состоялся лишь в 2013 году. Этот проект является наиболее масштабным результатом сотрудничества между Россией и Ираном.

