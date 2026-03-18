Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Армия

В МАГАТЭ заявили об уничтожении объекта у иранской АЭС

МАГАТЭ: удар по территории АЭС «Бушер» разрушил сооружение рядом с реактором
Raheb Homavandi/Reuters

В результате удара по территории АЭС «Бушер» в Иране было разрушено сооружение, находившееся рядом с реактором станции. Об этом в социальной сети X сообщило Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

«Сооружение, расположенное в 350 метрах от реактора АЭС «Бушер», было поражено и уничтожено», — сказано в сообщении.

Как заявил генеральный директор МАГАТЭ, сам реактор не пострадал, пострадавших среди персонала станции нет.

Накануне глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что по району вблизи здания метрологической службы на промышленной площадке АЭС «Бушер» был нанесен удар. Он уточнил, что инцидент произошел на территории, примыкающей к действующему энергоблоку.

15 марта Гросси отметил, что обстановка вокруг АЭС «Бушер» вызывает беспокойство и подчеркнул, что никакие ядерные объекты не должны подвергаться нападениям.

Бушерская атомная электростанция является первым подобным объектом в Иране и на всем Ближнем Востоке. Начало ее строительства датируется 1975 годом, однако полноценный ввод в эксплуатацию состоялся лишь в 2013 году. Этот проект является наиболее масштабным результатом сотрудничества между Россией и Ираном.

Ранее США и Израиль составили план захвата иранских ядерных объектов спецназом.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!