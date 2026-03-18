Зарубин, Губерниев и Андреева попали под санкции в Молдавии

Молдавия ввела санкции против четырех российских журналистов и двух артистов

Молдавия ввела санкции против четырех российских журналистов и двух артистов. Это следует из приказа, опубликованного в молдавском «Официальном вестнике».

Согласно документу, ограничительные меры введены против журналистов Дмитрия Губерниева, Екатерины Андреевой, Марии Ситтель и Павла Зарубина. Кроме того, под молдавские санкции попали артист балета Сергей Полунин и российский рэпер Рома Жиган (настоящее имя — Роман Чумаков).

В январе Евросоюз добавил этих людей в свой список персональных санкций. Совет ЕС заявил, что Россия «в течение многих лет ведет гибридные кампании» против европейских стран, а фигуранты списка «распространяют пропаганду и дезинформацию». В частности, Ситтель обвинили в том, что она «регулярно восхваляет режим Путина», Зарубин «часто распространяет антиукраинскую дезинформацию, называя среди прочего украинское правительство «режимом», а Жиган – «собирает деньги для российских вооруженных сил, а также критикует артистов», которые не поддерживают специальную военную операцию (СВО).

Фигурантам санкционного списка запрещен въезд на территорию ЕС. Их счета в европейских банках, если таковые обнаружатся, будут заблокированы.

Ранее Украина внесла российского певца Akmal' в список угроз национальной безопасности.