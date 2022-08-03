«Несет такую ересь»: в Канаде и Украине высмеяли заявление Тутберидзе

Международный союз конькобежцев (ISU) отказался замораживать свои рейтинги в отсутствие российских фигуристов, как предложила сделать ранее Этери Тутберидзе. Иностранные спортсмены высмеяли обращение знаменитого тренера. Так, олимпийская чемпионка из Канады Меган Дюамель назвала слова Тутберидзе «смехотворными», а украинский фигурист Иван Шмуратко заявил, что тренер забыла об «основных принципах жизни» и «законе».

Этери Тутберидзе почти пять месяцев хранила молчание по поводу отстранения российских фигуристов от международных соревнований. Еще в марте ISU отказался допускать отечественных спортсменов до чемпионата мира — 2022, а затем продлил их отстранение на неопределенный срок из-за событий на Украине.

Тутберидзе все это время сохраняла нейтралитет и даже надолго улетела в США.

Местный журналист Дейв Лиз сообщал, что наставница якобы ищет возможность остаться тренировать в Америке, а ее дочь Диана Дэвис вместе со своим партнером по танцам на льду и спутником по жизни Глебом Смолкиным готова выступать за сборную США.

Неизвестно, действительно ли предпринимались такие попытки и каким был их результат. Однако спустя две недели после скандальной публикации Дейва Лиза Тутберидзе опровергла его слова («Дейв, ты полон дерьма!» — написала наставница в соцсетях), а спустя еще две недели резко осудила отстранение российских фигуристов.

Тренер заявила, что огорчена дальнейшим течением жизни мирового фигурного катания без российских спортсменов.

«Чемпионаты мира, распределение этапов Гран-при, обновление рейтинга и так далее… Все это очень, очень расстраивает.

Я многое понимаю, но не принимаю отстранение наших спортсменов, детей от международных соревнований. Конечно, так проще — поделить медали и радоваться малому, но где же основные принципы — честный спорт (fair play)?

Я считаю, что не должны обновляться рейтинги и раздаваться титулы в отсутствие нас — это абсурд. Знаю, что именно спорт стирает границы и объединяет всех спортсменов мира», — написала Тутберидзе.

close 100%

Также наставница обсудила эту проблему с Татьяной Тарасовой под камерами Первого канала. На видео попал такой диалог:

Тарасова: Я сколько живу на свете, такого не видела.

Тутберидзе: Нет, такого не было.

Тарасова: Такой безнадежности — никогда. У них линия такая — они не слышат ничего.

Тутберидзе: Они объединились, нет ничего лучше, чем дружить против.

Тарасова: Не могу понять, за что вот таких деток с соревнований снимают.

Тутберидзе: Я вообще не понимаю, им-то за что такое отстранение. Спортивная жизнь-то короткая.

Тарасова: Эти крошки у всех выигрывают, вот они и хотят, чтобы русские немного успокоились. Но мы же беспокойный народ. Мы же им не дадим. А выпустят нас когда — выйдем вообще как звери. Все унесем.

Однако в Международном союзе конькобежцев отказались реагировать на заявление именитого тренера.

«В ISU пока не планируют обсуждение заморозки мирового рейтинга в условиях отстранения российских спортсменов», — сообщил источник ТАСС.

Более того, в международном сообществе фигуристов осудили инициативу Тутберидзе. Например, олимпийская чемпионка и двукратная чемпионка мира из Канады Меган Дюамель высмеяла слова наставницы о недостатке честной игры (fair play), вспомнив, что ее ученица Камила Валиева обвиняется в приеме допинга, из-за чего сборная России до сих пор не получила золотых медалей за победу в командном турнире Пекина-2022.

«В присутствии Этери награды на Олимпийских играх не были вручены из-за того, что она сама не соблюдала fair play. Так что ее заявления смехотворны», — написала Дюамель в соцсетях.

close 100%

Также на пост отреагировал украинский фигурист Иван Шмуратко. Он написал, что не «спорт стирает границы» между людьми, как утверждает Тутберидзе, а «жизнь».

«Конечно, легче жить и быть счастливым, но основные принципы жизни? Закон? Никакие титулы не важны, когда родители теряют сыновей и дочерей. Знаю, что именно жизнь стирает границы и объединяет людей в мире. Количество оборотов в воздухе не определяет тебя как личность», — написал фигурист.

В Twitter-аккаунте сайта FS Gossips выразили удивление тем, что Тутберидзе так долго не выражала свою позицию, и даже предположили, что ее заставили это сделать:

«Мы поражены, что она заговорила после нескольких месяцев молчания! Ведь не было ни единого слова… А теперь…».

close 100%

«Этери публично интересуется, что же произошло с принципом fair play в спорте — и это без иронии! — написал пользователь с никнеймом Unbothered and Thriving. — Почему бы вам не рассказать о тех «витаминах», которые принимают ваши спортсмены?»

Однако в России поддержали позицию Тутберидзе и встали на ее защиту. Та же Тарасова резко высказалась в адрес канадки Дюамель, назвавшей комментарии тренера «смехотворными».

«Да кто такая эта Дюамель? Зачем она несет такую ересь? Слишком много о себе возомнила», — цитирует Тарасову Sport24.

В комментарии «Спорт-экспрессу» знаменитый тренер и комментатор подчеркнула, что Дюамель придется ответить за свои слова:

«Абсолютно бездоказательные обвинения. Когда со всех сторон бьют, думает, дай, и я подойду, немножко ударю. Она за эти слова должна ответить. Она выставляет их в прессе, за них нужно отвечать».

Президент центра спорта и образования «Самбо-70» Ренат Лайшев поддержал слова Тарасовой и обвинил канадскую чемпионку в зависти.

«Это издержки дешевой пропаганды, зависть Дюамель к нашим фигуристкам. У нас же самые крутые, самые красивые фигуристки и лучший тренер Этери Тутберидзе! Горжусь, что они из «Самбо-70». Ну а Дюамель просто не может успокоиться», — цитирует Лайшева «Матч ТВ».