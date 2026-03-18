Ракетные удары повредили газовое предприятие в Катаре

Государственная нефтегазовая компания Катара — Qatar Energy — заявила, что предприятию в Рас-Лаффане, где находится ее СПГ-завод, был нанесен значительный ущерб из-за ракетных ударов.

«Qatar Energy подтверждает, что промышленная площадка в Рас-Лаффане сегодня вечером подверглась ракетному обстрелу. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара, поскольку был причинен значительный ущерб», — сказано в сообщении.

В компании добавили, что сообщений о пострадавших не поступало.

Днем 18 марта Иран предупредил, что в скором времени будет атаковать нефтегазовые объекты в Саудовской Аравии, ОАЭ и Катаре.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В ответ Тегеран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю, а также американским военным базам на Ближнем Востоке, в том числе в Саудовской Аравии, Бахрейне, Катаре, Кувейте и ОАЭ. Кроме того, Иран перекрыл Ормузский пролив, на который приходилось около 30% морских поставок нефти, а также начал наносить удары по нефтегазовой инфраструктуре государств Персидского залива.

