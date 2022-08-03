Алиханов назвал заявления Литвы про банки «красивым предлогом» для остановки транзита в Калининград

Заявление министра транспорта Литвы Марюса Скуодиса о невозможности повлиять на «Шяуляй банк», отказавшийся принимать платежи из России за транзит товаров, является красивым предлогом для полного прекращения железнодорожных перевозок в Калининград. Такое мнение в разговоре с «Газетой.Ru» высказал губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Все эти рассказы литовцев о том, что местные власти не могут повлиять на этот коммерческий банк «Шяуляй», противоречат сами себе. Дело в том, что литовские власти сами централизовали проведение денежных операций, оплату товаров и железнодорожные услуги в этом банке. Но сейчас вдруг они стали прикрываться тем, что якобы у них нет рычагов давления на данную организацию. Это просто красивый предлог, метод остановить все-таки транзит в Калининградскую область», — подчеркнул Алиханов.

Глава региона также отметил, что несмотря на снятия ряда транзитных ограничений со стороны Литвы, восстановления докризисных объемов перевозок в Калининградскую область не произошло до сих пор.

«Никакого открытия транзита со стороны Литвы так и не произошло. На сегодня открыт только железнодорожный транзит и только в тех объемах, в которых ранее осуществлялся РЖД, литовцы оценивают средневзвешенное значения за последние три года. Это значит, что на текущий момент не учитывается тот транзит, который у нас осуществлялся с помощью автоперевозок, а это был достаточно существенный объем от суммарных значений», — объяснил Алиханов.

3 августа министр транспорта Литвы Марюс Скуодис заявил, что его страна не может обязать банки оплачивать услуги калининградского транзита. Он также сообщил, что не имеет представления, возможен ли транзит без оплаты услуг, поскольку никто не захочет осуществлять перевозки бесплатно.

18 июня Литва прекратила транзит в российский регион и из него товаров, попавших под европейские санкции. 22 июля литовская госкомпания LTG Cargo возобновила этот транзит после соответствующих требований Евросоюза. Однако позже «Шяуляй банк», через который проходила оплата по калининградскому транзиту, заявил о приостановке банковских операций с Россией и Белоруссией с 1 сентября.