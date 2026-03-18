Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

На Украине заявили о «ежедневном общении» с представителями России и США

МИД Украины: представители Киева, России и США общаются каждый день
Переговорные группы России, США и Украины ежедневно общаются, однако сами переговоры по украинскому урегулированию пока находятся на паузе. Об этом заявил представитель МИД Украины Георгий Тихий, сообщает украинский телеканал «Новости.Live».

По его словам, следующая встреча групп переговорщиков не отменена, а в очередной раз отложена, в первую очередь из-за конфликта на Ближнем Востоке, «отвлекающего» внимание США.

18 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США из-за войны в Иране предлагают провести переговоры по урегулированию украинского кризиса на своей территории. По его словам, Киев согласен на предложение Вашингтона, однако российская сторона якобы категорически не хочет ехать в Соединенные Штаты.

15 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в мирных переговорах по Украине возникла пауза из-за смены интересов США.

Также он отметил, что Москва открыта для мирного урегулирования украинского конфликта и имеет позитивную динамику в зоне СВО.

Ранее Зеленский назвал «Санта-Барбарой» ситуацию с переговорами по Украине.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!