«Совсем не радужные перспективы»: что обсудили Путин и Шредер

Пресс-секретарь президент Дмитрий Песков рассказал журналистам о встрече Владимира Путина с бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, о ситуации с турбиной для «Северного потока», которую «Газпром» пока так и не получил. Он также прокомментировал визит спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань и оценил рост заболеваемости коронавирусом в России. Главные заявления Пескова – в материале «Газеты.Ru».

Встреча Путина и Шредера

Дмитрий Песков подтвердил, что президент России Владимир Путин лично встретился экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером в Москве. Они обсудили энергетическую безопасность.

«Конечно же, бывший канцлер, как и все, наверное, думающие и понимающие люди и специалисты в Европе весьма и весьма обеспокоен реальным положением дел и обеспокоен энергетическим кризисом, который разгорается в Европе», — сказал Песков.

По его словам, Шредер обеспокоен «совсем не радужными перспективами» в области энергетики и попросил Путина объяснить видение ситуации российской стороной. Представитель Кремля сообщил, что российский лидер рассказал Шредеру, каких бумаг не хватает для возвращения отремонтированной турбины для «Северного потока» «Газпрому».

«Газпром», как поставщик, как собственник этой турбины, он просто обязан получить документы о том, что это не санкционный товар, не санкционная продукция, о том, что она не санкционирована. И документы о техническом состоянии. Пока этих документов нет, насколько мы знаем», — пояснил Песков.

Он подчеркнул, что при этом бывший канцлер спросил, можно ли в кризисной ситуации задействовать «Северный поток 2». По словам Пескова, Путин ответил, что «технологически это возможно». В случае запуска газопровода Россия сможет поставить в Европу 27 миллиардов кубов газа.

«Даже если представить себе ивентуально, что сейчас мы включили бы «Северный поток — 2», то мы сможем до конца года прокачать, за год прокачать 27 миллиардов кубов. Не больше. Половина уже пошла на наше внутреннее потребление », — пояснил он.

При этом, как отметил представитель Кремля, британская «дочка» Siemens не торопится решать вопрос со второй поломанной турбиной по «Северному потоку — 1» – ремонтники компании «не приезжают и не спешат это чинить». Песков добавил, что президент заявил Шредеру, что всю эту напряженную ситуацию вызвали все ограничения и санкции против РФ.

Кроме того, Путин разъяснил экс-канцлеру ФРГ, что поставки российского газа в Европу упали в разы из-за европейских санкций и остановки Украиной транзита по одной из веток «под надуманным» предлогом. При этом представитель Кремля заверил, что Россия выполняет свои обязательства по выплате средств за транзит газа Киеву.

Пресс-секретарь президента России также усомнился, заинтересована ли Канада в ремонте турбин газопровода «Северный поток — 1». По его мнению, канадцы сами хотят поставлять газ в Европу.

Пелоси на Тайване

Песков заявил, что визит спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань – провокация.

«Конечно, недооценивать уровень напряженности, который был спровоцирован этим визитом, в регионе нельзя. Это самая чистая провокация. Это никакая не направленная линия на поддержку той эфемерной свободы и демократии, это чистая провокация, и здесь нужно подобные шаги называть своими именами», — сказал он.

По его мнению, таким образом нельзя добиваться каких-либо внешнеполитических целей. Он добавил, что в Пекине прекрасно знают о поддержке Россией политики одного Китая.

«Мы поддерживаем суверенитет КНР и поддерживаем продуманные, сбалансированные шаги Китая на сохранение и укрепление их суверенитета», — добавил представитель Кремля.

Рост заболеваемости коронавирусом

За минувшие сутки в России выявлено более 14,6 тысячи новых случаев коронавируса, умерли 43 человека, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Песков считает, что на фоне роста заболеваемости нельзя исключать введения дополнительных мер по борьбе с COVID-19, в частности, таких, как возвращение обязательной вакцинации для отдельных категорий граждан.

«Разумеется, эта ситуация отслеживается ежедневно на уровне правительства, и также президент, конечно же, ежедневно получает доклады от правительства, от соответствующих ведомств, от Минздрава, от ведомства (главы Роспотребнадзора Анны) Поповой. Здесь недостатка информации у президента нет и быть не может. Но если потребуется, если будет дальше по экспоненте динамика идти вверх, то этого нельзя исключать, конечно», — отметил представитель Кремля.

Он добавил, что в Кремле повышенные меры эпидемиологической безопасности по коронавирусу не снимались.

«Оправданность этого подтверждена тем, что сейчас мы видим снова происходит рост количества зараженных. Эти меры будут продолжаться», — заключил пресс-секретарь президента России.