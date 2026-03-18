В Ленобласти пенсионерка провалилась в канализационный коллектор

В Ленобласти спасли пенсионерку из канализационного коллектора

В Ленинградской области спасатели вызволили 69-летнюю женщину, провалившуюся в канализационный коллектор в городе Сясьстрой. Об этом сообщает пресс-служба «Леноблпожспаса».

Инцидент произошел 17 марта на Северной улице. Плита, закрывавшая коллектор, потеряла устойчивость из-за весеннего размыва почвы. Женщина наступила на нее и провалилась.

Очевидцы сразу вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники вскрыли ограждение бензопилой, приставили трехколенную лестницу и с помощью веревки подняли пенсионерку на поверхность. Пострадавшую передали бригаде скорой и доставили в Волховскую ЦРБ. Подробности о ее состоянии неизвестны.

