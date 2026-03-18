Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В Ленобласти пенсионерка провалилась в канализационный коллектор

В Ленобласти спасли пенсионерку из канализационного коллектора
ЛЕНОБЛПОЖСПАС/MAX

В Ленинградской области спасатели вызволили 69-летнюю женщину, провалившуюся в канализационный коллектор в городе Сясьстрой. Об этом сообщает пресс-служба «Леноблпожспаса».

Инцидент произошел 17 марта на Северной улице. Плита, закрывавшая коллектор, потеряла устойчивость из-за весеннего размыва почвы. Женщина наступила на нее и провалилась.

Очевидцы сразу вызвали спасателей. Прибывшие сотрудники вскрыли ограждение бензопилой, приставили трехколенную лестницу и с помощью веревки подняли пенсионерку на поверхность. Пострадавшую передали бригаде скорой и доставили в Волховскую ЦРБ. Подробности о ее состоянии неизвестны.

До этого в Коми спасли ребенка, провалившегося в колодец. Он провел в ледяной воде почти 40 минут в ожидании помощи. На место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб, которые извлекли ребенка из колодца и доставили в Республиканскую детскую клиническую больницу с переохлаждением.

Ранее девушка провалилась в общественный туалет и сутки просидела в фекалиях.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!