Ветеран ЦСКА объяснил поражение команды от «Краснодара» в Кубке России

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин объяснил разгром от «Краснодара» в Кубке России, заявив, что красно-синие приехали на матч отбиваться, передает Vprognoze.ru .

«Краснодар хотел отыграться, он приложил максимум усилий. А ЦСКА, который добился удачного результата в Москве, приехал просто отстоять. «Армейцы» не играли, а просто отбивались вот и все», — сказал Масалитин.

Встреча, которая состоялась в Краснодаре на стадионе «Ozon Арена», завершилась со счетом 4:0. На 21-й минуте счет открыл Дуглас Аугусто. После перерыва, на 49-й минуте, Жоау Батчи удвоил преимущество «Краснодара». На 58-й минуте Джон Кордоба довел счет до крупного, а спустя девять минут Батчи оформил дубль, установив окончательный результат.

ЦСКА с 45+4-й минуты играл в меньшинстве после удаления Матеуса Рейса, получившего прямую красную карточку. На 64-й минуте армейцы остались вдевятером: Мойзес за минуту заработал две желтые карточки и был изгнан с поля. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

Первая игра в Москве завершилась со счетом 3:1 в пользу ЦСКА. Таким образом, по сумме двух матчей в финал Пути РПЛ вышел «Краснодар». ЦСКА продолжит борьбу в турнире в Пути регионов.



