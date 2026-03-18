В Госдуме опровергли поступление проекта о запрете обвинительной информации в СМИ

Боярский опроверг внесение в ГД проекта о запрете обвинительной информации в СМИ

В Государственную думу не поступала инициатива, которая предлагает запретить распространять в СМИ обвинительную информацию до вступления в силу решения суда. Об этом в беседе с «Дума ТВ» заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский.

Боярский отметил, что некоторые СМИ ошибочно сообщили о том, что законопроект поступил на рассмотрение в Госдуму, в то время как в действительности он вынесен на рассмотрение профильной комиссии Совета законодателей.

«Это другой орган, он консультативный», — отметил парламентарий.

По его словам, комиссии Совета законодателей предложено представить заключение на инициативу до 22 апреля.

До этого Государственный совет Татарстана внес в Совет законодателей проект федерального закона, ограничивающий распространение обвинительной информации в СМИ и социальных сетях до вступления судебного решения в законную силу. Под «обвинительной информацией» в документе подразумеваются сведения, которые прямо или косвенно формируют вывод о совершении конкретным человеком противоправных действий.

За нарушение законодательства в проекте предусмотрены штрафы: для граждан от 100 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц — от 300 до 700 тыс. рублей, для компаний — от 1 до 2 млн рублей.

