В ВОЗ оцениили выход Аргентины из организации

Гебрейесус: выход Аргентины из ВОЗ опасен для нее и для всего мира

Выход Аргентины из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасен для нее и для всего мира. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«Я думаю, что выход Аргентины из ВОЗ — потеря для самой Аргентины и для всего мира: безопасность здравоохранения должна быть всеобщей. Это сделает Аргентину небезопасной. Я думаю, это должно быть предельно ясно», — сказал он.

18 марта Аргентина завершила процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения. В качестве обоснования такого решения Буэнос-Айрес назвал действия ВОЗ во время пандемии COVID-19.

В январе сообщалось, что США вышли из ВОЗ, не выплатив порядка $260 млн долга.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 193 государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Ранее стало известно, что США и Аргентина обсуждают альтернативу ВОЗ.