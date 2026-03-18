Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Политика

В ВОЗ оцениили выход Аргентины из организации

Гебрейесус: выход Аргентины из ВОЗ опасен для нее и для всего мира
Алексей Витвицкий/РИА Новости

Выход Аргентины из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) опасен для нее и для всего мира. Об этом заявил генеральный директор организации Тедрос Адханом Гебрейесус, передает РИА Новости.

«Я думаю, что выход Аргентины из ВОЗ — потеря для самой Аргентины и для всего мира: безопасность здравоохранения должна быть всеобщей. Это сделает Аргентину небезопасной. Я думаю, это должно быть предельно ясно», — сказал он.

18 марта Аргентина завершила процесс выхода из Всемирной организации здравоохранения. В качестве обоснования такого решения Буэнос-Айрес назвал действия ВОЗ во время пандемии COVID-19.

В январе сообщалось, что США вышли из ВОЗ, не выплатив порядка $260 млн долга.

Всемирная организация здравоохранения — самостоятельная международная организация, связанная с Организацией Объединенных Наций (ООН) специальным соглашением о сотрудничестве, состоящая из 193 государств-членов. Ее основная функция состоит в решении международных проблем здравоохранения населения Земли.

Ранее стало известно, что США и Аргентина обсуждают альтернативу ВОЗ.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
