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Губернатор Алиханов заявил, что Калининград не собирается подавать в суды на Литву

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Михаил Голенков/РИА «Новости»

Власти Калининградской области не будут обращаться в европейские суды, если Литва вновь перекроет железнодорожный транзит с российским эксклавом. Об этом «Газете.Ru» заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

«Обращения в суды по неправомерным действиям Литвы мы не рассматриваем, сейчас в этом нет никакого смысла. Европейцы и американцы напрочь забыли даже о праве частной собственности, они во внесудебных порядках изымают российские активы. Если попран принцип частной собственности, то о транзитных ограничениях нечего даже говорить. О каком соблюдении прав и судебной перспективе вообще может идти речь сейчас? Здесь нужны конкретные ответные меры», — подчеркнул Алиханов.

Он добавил, что в настоящее время власти Калининградской области работают совместно с российским Минтрансом над реализацией ответных мер на действия руководства Литвы. Среди них — полный запрет на движение товаров между Прибалтикой и Россией.

«Мы уже направляли наши предложения еще в самом начале, когда только стало известно об этом кейсе с литовскими ограничениями. Меры были направлены в адрес Президента, Правительства, Министерства иностранных дел. Эффект от этих шагов почувствует каждый литовец. Но эти меры следует расширить, распространять их на все прибалтийские страны, чтобы они все-таки вспомнили свою географию, что они зависят от нас в гораздо большей степени, чем мы от них», — резюмировал Алиханов.

18 июня Литва прекратила транзит в Калининград и из Калининграда товаров, попавших под европейские санкции. 22 июля литовская госкомпания LTG Cargo возобновила этот транзит после требования Евросоюза снять торговые ограничения с российского эксклава.

Однако позже «Шяуляй банк», через который проходила оплата по калининградскому транзиту, заявил о приостановке банковских операций с Россией и Белоруссией с осени 2022 года. В МИД РФ заявили, что это «удар по транзиту с другого направления».

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