Пентагон каждую неделю встречается с представителями Украины, чтобы изучить накопленный ими опыт ведения боевых действий. Об этом сообщил помощник главы Пентагона по международным делам Дэниел Циммерман, пишет РИА Новости.

«С октября моя команда каждую неделю встречается с украинцами, чтобы проанализировать накопленные ими уроки на полях сражений», — сказал Циммерман.

По его словам, министерство войны США также хочет убедиться, что полученные от украинцев знания можно превратить в реальные боевые возможности и предоставить военным.

5 марта газета The Financial Times со ссылкой на украинских чиновников писала, что Пентагон и по меньшей мере одна страна Персидского залива ведут переговоры с Украиной о закупке перехватчиков, способных отражать атаки иранских беспилотников «Шахед».

При этом президент США утверждал, что Соединенные Штаты не нуждаются в помощи Украины в военном конфликте на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что украинский лидер Владимир Зеленский — последний человек, от которого нужна помощь.

