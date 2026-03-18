ФРС США решила не менять ключевую ставку на фоне войны с Ираном

Федеральная резервная система (ФРС) США решила сохранить ставку на уровне 3,5–3,75% годовых. Это следует из пресс-релиза регулятора.

Также ФРС повысила прогноз по инфляции в Соединенных Штатах на 2026 год до 2,7% с ожидавшихся в декабре 2,4%.

Регулятор сохранил ставку второй раз подряд.

В январе действующий глава ФРС США Джером Пауэлл заявил, что американский минюст угрожает ему уголовными обвинениями в связи с «показаниями перед банковским комитетом сената в июне прошлого года». По его словам, эти показания, в частности, касались многолетнего проекта по реконструкции исторических зданий ФРС.

Также Пауэлл заявил, что «это беспрецедентное действие» необходимо рассматривать «в более широком контексте угроз и продолжающегося давления со стороны администрации» президента США Дональда Трампа.

До этого президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия и США имеют хорошие перспективы в экономическом взаимодействии.

Ранее Трамп назвал главу ФРС «упрямым ослом».

 
Россияне кинулись в Белоруссию за «свободным интернетом». Что за жизнь их ждет на самом деле
