Военная операция на Украине. День 160-й

В июле доля россиян, которые считает, что дела в стране идут в правильном направлении, составила 68%. Тех, кто считает, что страна движется по неверному пути, — 22%, выяснили социологи.
«Ромир»: расходы россиян на питание растут 8 неделю подряд
Индекс недельных расходов составил 5 243 рубля. В годовой динамике индекс показывает рост на 7,2%, отмечается в исследовании.
Украина продолжает получать новейшее оружие от ФРГ, часть которого настолько современное, что еще не было поставлено на вооружение Бундесвера, сообщил канцлер Олаф Шольц в интервью газете The Globe and Mail.
Россия направила генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу и председателю Совета Безопасности всемирной организации дополнительные материалы о минировании украинскими силовиками гражданских объектов в Донбассе противопехотными минами «Лепесток» — ТАСС.
Россия полностью отвергает обвинения госсекретаря США Энтони Блинкена в том, что Запорожская АЭС якобы используется в качестве военной базы — ТАСС.
Представительство ДНР утверждает, что ВСУ в районе полуночи провели два обстрела Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра. По его данным, в 23:35 и в 23:55 в понедельник по Киевскому району города было выпущено в общей сложности 15 снарядов калибра 155 мм, обстрел велся со стороны Первомайского.