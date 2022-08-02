Военная операция на Украине. День 160-й

08:01

Представительство ДНР утверждает, что ВСУ в районе полуночи провели два обстрела Донецка из тяжелой артиллерии натовского калибра. По его данным, в 23:35 и в 23:55 в понедельник по Киевскому району города было выпущено в общей сложности 15 снарядов калибра 155 мм, обстрел велся со стороны Первомайского.