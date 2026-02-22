Зеленский сообщил о российском ударе по энергетике Украины

На Украине сложилась тяжелая обстановка после российского удара. Об этом сообщил украинский президент Владимир Зеленский в своем Telegram-канале после совещания по ситуации в регионах после ночного удара ракет и дронов.

«Было почти 50 ракет, в том числе 22 баллистических, еще 297 дронов различных типов. Значительную часть удалось сбить, и я благодарю всех партнеров Украины, которые работают с нами ежедневно, еженедельно ради поставки ракет для ПВО... На этот раз мишенями для россиян стали не только объекты энергетики, но также логистика, в частности объекты железной дороги, и инфраструктура водоснабжения в городах», — написал Зеленский.

22 февраля российское Минобороны сообщило, что Вооруженные силы страны нанесли массированный удар высокоточным оружием большой дальности наземного и воздушного базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по объектам военно-промышленного комплекса и энергетической инфраструктуры Украины. Цели удара достигнуты, добавили в ведомстве.

Ранее на Украине заявили, что российские войска атаковали принадлежащий США завод.