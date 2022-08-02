Украинские власти решили вывезти секретные документы из Днепропетровска на границу с Польшей

Украинские власти вывозят из госорганов Днепропетровска документы, в том числе секретные, в приграничные с Румынией и Польшей города, сообщил помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев.

В МВД ЛНР отметили, что из госорганов Днепропетровская на границу с Румынией и Польшей вывозятся не только секретные документы, но и архивы, делопроизводство и прочая документация. Ранее неоднократно сообщалось об уничтожении документации киевскими властями и военными, в том числе, связанной с разработкой биологического оружия на Украине. Минобороны РФ сообщало об уничтожении опасных патогенов в биолабораториях.

«В Днепропетровске идет эвакуация документов в госорганах. По нашим источникам, переправляют сразу на румынскую и польскую границу в города на Украине, [это] документация, архивы, делопроизводство, секретка и так далее», — сказал он.

22 июля стало известно, что СБУ еще в феврале 2021 года начала готовиться к уничтожению секретных документов на случай начала боевых действий, а также к эвакуации своих сотрудников из Херсона. Это следует из документов, переданных российским силовикам от источников в СБУ, сообщает РИА Новости. В числе таких документов приказ начальника управления СБУ по Херсонской области, полковника Сергея Криворучко от 2 февраля 2021 года – в приказе речь шла о подготовке к уничтожению секретных документов.

6 марта 2022 года Минобороны РФ опубликовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий, которые финансируются Пентагоном. По данным военных, с началом спецоперации ВС РФ, Минздрав Украины направил во все биолаборатории страны указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов.

«В ближайшее время мы представим результаты анализа полученных документов. Часть из них, в частности указание Минздрава Украины об уничтожении патогенов и акты уничтожения в полтавской и харьковской биолабораториях, мы публикуем прямо сейчас», — сообщил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

В июне российские военные заполучили указ президента Украины Владимира Зеленского, в котором говорится об уничтожении всех данных сотрудников украинских предприятий, сотрудничавших с военно-биологическими лабораториями США компании «Метабиота» (Metabiota) и Мемориального института Баттелля (Battelle). Уничтожению подлежат данные военнослужащих, гражданских сотрудников и персонала трех организаций: Центра общественного здоровья Украины, Украинского противочумного института имени Мечникова и Житомирского лабораторного центра на транспорте.

Также сотрудники СБУ пытались уничтожить документацию в управлении в Мариуполе. В ходе зачистки города от украинских силовиков российские и донецкие военные обнаружили остатки документов в шредерах.

Еще 24 февраля, в день начала спецоперации, Служба безопасности Украины сжигала документы в центре Киева, передавало украинское издание «Страна.ua».

«СБУ сжигает документы в центре Киева. Съемка из дома на улице Прорезной», — сообщило издание.

Вашингтонский след

12 июня представитель МИД России Мария Захарова обвинила США в попытке скрыть деятельность своих биолабораторий на постсоветском пространстве. По словам дипломата, утверждения Вашингтона о том, что США занимаются сбором биоматериала и мониторингом эпидобстановки, только «подкрепляют и усиливают опасения России». По этой причине американские военные не должны содействовать здравоохранению на постсоветском пространстве, считает Захарова.

Она отметила, что США «по очевидным причинам» предпочитают умалчивать о проводимых ими в постсоветских странах работах. Утверждения Пентагона о работе с биоматериалами в целях развития здравоохранения она назвала информационным вбросом.

26 февраля посольство США на Украине удалило со своего официального сайта документы о биолабораториях, расположенных на территории Украины. Согласно данным, указанным на сайте, американская сторона проводила программу Пентагона по уменьшению биологической угрозы, сотрудничая со странами-партнерами.

Также 6 марта анонимный источник сообщил «Интерфаксу», РИА «Новости» и ТАСС, что власти Украины частично уничтожили и эвакуировали документацию по созданию ядерного оружия. По данным источника, киевские власти решили уничтожить или эвакуировать в университет «Львовская политехника» документацию о работах по созданию ядерного оружия, которая хранилась в научных центрах Киева и Харькова. По его словам, с помощью уничтожения и вывоза документов планировалось избежать соответствующих обвинений.

Собеседник агентств также указал, что документация по ядерной программе хранилась и на Запорожской АЭС. В ночь на 5 марта в учебно-тренировочном центре на ее территории произошел пожар. Украинские власти заявили об обстреле, российская сторона назвала это провокацией.