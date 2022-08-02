Процесс под грифом «секретно»: Верховный суд РФ запретил украинский полк «Азов»*

Верховный суд России признал украинский полк «Азов» террористической организацией и запретил его деятельность на территории страны. В отношении членов группировки ранее уже были возбуждены уголовные дела, в том числе по статьям об экстремизме и наемничестве.

Террористическая организация

Верховный суд РФ удовлетворил иск генеральной прокуратуры о признании полка «Азов» (организация запрещена в России) террористической организацией, сообщает «Интерфакс». Рассмотрение дела прошло частично в закрытом режиме из-за материалов под грифом «секретно». Суд огласил резолютивную часть решения.

В открытой части процесса выступили директор фонда «Историческая память» Александр Дюков, который представил работу «Неонацизм и терроризм в идеологии и деятельности «азовского движения» на Украине», журналистка и члена Совета по правам человека при президенте Марина Ахмедова, правозащитник Георгий Волков и директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев. Согласно информации агентства, они собирали факты и информацию о деятельности «Азова» и Вооруженных сил Украины в Донбассе.

Как сообщает РИА «Новости», Дюков заявил, что участники «Азова» придерживаются неонацистской идеологии. Он также процитировал статьи основателей полка, содержащие, по его мнению, признаки «экстремального биологического расизма», то есть признание людей других рас иным биологическим видом.

«Признать украинское военизированное националистическое объединение «Азов» (другие используемые наименования — батальон «Азов», полк «Азов») террористической организацией и запретить ее деятельность на территории РФ», — говорится в решении Верховного суда.

Кроме того, «решение в части запрета деятельности организации подлежит немедленно исполнению».

Согласно информации РИА «Новости», уголовный кодекс России предусматривает для участников террористических организаций наказание в виде тюремного заключения сроком от 10 до 20 лет. Организаторам таких сообществ грозит провести за решеткой от 15 до 20 лет. Однако закон освобождает от ответственности граждан, которые добровольно покинули организацию до начала следственных действий и задержания правоохранительными органами.

Уголовные дела

Следственный комитет России расследует несколько уголовных дел, возбужденных в отношении участников полка «Азов».

Например, председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил 1 апреля этого года зафиксировать и расследовать факт преступления полка «Азов», про который рассказал беженец из Мариуполя.

«По информации СМИ, неонацисты из украинского полка «Азов» убивали полицейских в Мариуполе ради постановочных фото- и видеозаписей, с помощью которых планировалось обвинить российских военнослужащих в совершении этих преступлений», — сообщили в пресс-службе СК.

Кроме того, 22 апреля Бастрыкин поручил центральному аппарату дать уголовно-правовую оценку высказываниям основателя полка «Азов» Андрея Билецкого.

«Андрей Билецкий публично обозначил возможность нанесения удара украинскими вооруженными формированиями с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У» по участникам шествия «Бессмертного полка», которое планируется в Мариуполе. При этом само шествие он назвал провокацией украинского народа, а данные преступные действия против мирных граждан — адекватным ответом», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте СК.

Против членов «Азова» также возбуждены уголовные дела из-за обстрелов мирных жителей Донбасса.

Во время военной спецоперации на Украине многие представители полка попали в плен. В частности, 20 мая официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил на брифинге, что глава российского ведомства Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину о взятии под контроль территории комбината «Азовсталь» и пленении 2 439 бойцов полка «Азов» и военнослужащих ВСУ за все время спецоперации.

Тогда командира «Азова» Дениса Прокопенко вывезли с территории комбината в специальном бронеавтомобиле. Как пояснил Конашенков, это было сделано «из-за ненависти мариупольцев и желания расправы над ним горожан за многочисленные зверства».

В свою очередь глава ДНР Денис Пушилин неоднократно рассказывал об обмене пленными с Киевом. В том числе Украине передавали десятки бойцов «Азова».

Кроме того, Басманный суд Москвы во вторник заочно приговорил к девяти годам гражданина России за участие в деятельности полка «Азов», сообщает РИА «Новости». Суд признал Антона Королева виновным по статьям УК РФ «Наемничество» и «Публичные призывы к экстремистской деятельности».