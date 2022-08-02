Шойгу рассказал, сколько РСЗО HIMARS уничтожили российские военные

Российские военные в ходе спецоперации на Украине уничтожили шесть пусковых установок реактивной системы залпового огня HIMARS и более 200 ракет к ним, а также пять установок противокорабельного комплекса Harpoon, сообщил министр обороны России Сергей Шойгу.

В ходе селекторного совещания он также сообщил, что при проведении спецоперации уничтожены более 30 американских гаубиц М777. За последние две недели противник потерял почти 400 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW и более 120 переносных зенитных ракетных комплексов Stinger.

«Бесконтрольные поставки Украине западного вооружения серьёзно угрожают безопасности региона. Всего в результате ударов российских войск по военным объектам ВСУ уничтожены 33 американские гаубицы М777, пять пусковых установок противокорабельного ракетного комплекса Harpoon. А также - шесть пусковых установок и более 200 ракет реактивных систем залпового огня HIMARS», - сказал Шойгу.

Также, по его словам, за прошедшие две недели украинские войска «лишились 396 противотанковых ракетных комплексов Javelin и NLAW, 125 переносных зенитных ракетных комплексов типа «Стингер»».

Спасенные жизни и освобожденные земли

Также в ходе селектора Шойгу рассказал, что российские военные за последнее время заняли шесть населенных пунктов в ДНР.

«За последнее время освобождены населенные пункты Григоровка, Берестовое, Стряповка, Покровское, Семигорье и Новолуганское. Под наш контроль перешла крупнейшая в Европе Углегорская теплоэлектростанция с проектной мощностью 3 тысячи 600 мегаватт», — сказал он.

Шойгу добавил, что в течение июля российские системы противовоздушной обороны сбили на Украине 34 самолета противника, перехватили 39 ракет ОТРК «Точка-У» и 226 снарядов залпового огня, что «позволило спасти тысячи жизней».

Отдельно он отметил работу российских военных в налаживании мирной жизни на освобожденных территориях Донбасса.

«Всего проведено около 1,4 тысячи гуманитарных акций, в ходе которых доставлено свыше 50,5 тысяч тонн грузов. На освобожденных территориях военные строители восстанавливают гражданскую инфраструктуру», - перечислил Шойгу.

По его словам, построен водовод протяженностью около 90 километров, который обеспечивает подачу воды до 50 тысяч кубометров для жителей Донецка и прилегающих районов. Сейчас строятся еще два водовода на 60 километров для жителей ДНР и ЛНР. Возводятся и реконструируются жизненно важные объекты.

«Среди них 12 жилых домов более чем на тысячу квартир, два многофункциональных медицинских центра общей вместимостью 260 койко-мест, а также административно-спасательный центр МЧС», - добавил министр.

Июльские итоги

Первый зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совбеза организации по теме Украины заявил, что России удалось значительно продвинуться в выполнении задач специальной военной операции (СВО). Взятие Лисичанска и Северодонецка позволило российским военнослужащим и силам республик Донбасса полностью освободить территорию ЛНР, добавил дипломат, отметив, что планомерное наступление в ДНР продолжается.

Наибольшее сопротивление фиксируется на авдеевском направлении, где ВСУ сформировали артиллерийский плацдарм с многокилометровыми фортификационными сооружениями.

Последним крупным оперативным успехом совместной группировки российских военных и сил ДНР и ЛНР стало взятие Углегорской ТЭС в Светлодарске 26 июля. Тогда помощник главы МВД ЛНР Виталий Киселев сообщил, что ВСУ выбиты с предприятия. Также 26 июля Киселев сообщил, что силы ДНР и ЛНР взяли под контроль населенный пункт Новолуганское. По его данным, осталось «два-три дня», чтобы подразделения союзных сил соединились и полностью выровняли линию соприкосновения с противником.

«Штурмовые отряды «ЧВК Вагнера» сегодня утром заняли всю территорию Углегорской теплоэлектростанции. С 22 мая ее удерживали подразделения ВСУ, отступившие из Светлодарска и окрестных населенных пунктов из-за угрозы окружения», — написал Киселев.

Фактически занятие ТЭС 26 июля 2022 года означает повторение и завершение оперативного замысла Дебальцевской операции 2015 года (т.н. «Дебальцевский котел») противостояния между Украиной и республиками Донбасса.

3 июля в Минобороны РФ сообщили о взятии населенных пунктов Верхнекаменка, Золотаревка и Белогоровка. В тот же день министр обороны Сергей Шойгу заявил, что установлен контроль над Лисичанском и близлежащими Новодружеском, Малорязанцево и Белой Горой. Фактически 3 июля стал выходом ЛНР на конституционные границы.

16 июля министр обороны Сергей Шойгу дал указания нарастить интенсивность действий российских группировок войск на всех оперативных направлениях.

В сообщении Минобороны отмечалось, что это необходимо для «исключения возможности киевского режима наносить массированные ракетные и артиллерийские удары по гражданской инфраструктуре и жителям Донбасса и других регионов.