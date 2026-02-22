Силы ПВО отразили атаку еще одного беспилотника на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили еще один беспилотник, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили еще один беспилотник, летевший в направлении Москвы. Об этом в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожен один беспилотник, летевший на Москву», — написал он.

По словам градоначальника, на месте падения обломков дрона работают экстренные службы.

Незадолго этого Собянин сообщил о ликвидации средствами ПВО еще двух беспилотников противника, атаковавших столицу.

На этом фоне московские аэропорты Внуково, Домодедово и Шереметьево с 15:25 временно ограничили прием и отправку самолетов. Аналогичные меры были приняты из соображений безопасности в подмосковном Жуковском.

Украина уже несколько дней проводит массированные атаки на Россию беспилотными летательными аппаратами. Некоторые эксперты пишут о том, что ВСУ накопили беспилотники и теперь будут регулярно «кошмарить» российские регионы. Закончатся ли у Киева запасы дронов, как бороться с такими атаками и при чем тут Леонид Брежнев — в материале военного обозревателя «Газеты.Ru», полковника в отставке Михаила Ходаренка.

