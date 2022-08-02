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Политика

G7 готовит механизм для введения потолка цен на российскую нефть

В G7 рассматривают запрет на перевозку российской нефти при покупке выше «потолка цен»

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Robert F. Bukaty/AP
Главы МИД стран G7 выпустили заявление, в котором говорится о возможном запрете на оказание услуг, связанных с морской перевозкой российской нефти. Исключение будет сделано для нефти, закупаемой по цене, согласованной с партнерами, или ниже так называемого «потолка цен». «Большая семерка» также намерена снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России.

Главы МИД «Большой семерки» (Великобритания, ФРГ, Италия, Канада, Франция, Япония и США) рассматривают возможность запрета на услуги по транспортировке российской нефти, а также меры по снижению зависимости от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России. В совместном заявлении G7 обвиняет Россию в использовании энергетического экспорта в качестве оружия. Там полагают, что РФ перестала быть надежным поставщиков энергоресурсов.

«Мы по-прежнему привержены рассмотрению ряда подходов, включая варианты всеобъемлющего запрета всех услуг, позволяющих транспортировать российскую нефть и нефтепродукты по всему миру», — говорится в заявлении.

В тексте заявления, опубликованного на сайте правительства Великобритании подчеркивается, что по мере снижения объемов российских энергоносителей на внутренних рынках G7 страны будут работать над решениями, «которые сократят доходы России от углеводородов, поддержат стабильность на мировых энергетических рынках и сведут к минимуму негативные экономические последствия, особенно для стран с низким и средним уровнем доходов».

Исключение будет сделано для российской нефти, закупаемой по цене, согласованной с международными партнерами, или ниже нее.

Кроме того, государства «большой семерки» намереваются снизить зависимость от ядерной продукции гражданского назначения и связанной с ней продукции из России.

27 июля сенатор от Республиканской партии США Марко Рубио представил законопроект о введении санкций против любого юрлица за страхование или регистрацию танкеров, которые осуществляют перевозку нефти или сжиженного природного газа (СПГ) из России в Китай. Как заявил политик, КНР поддерживает спецоперацию на Украине, покупая российскую нефть. Законопроект поддержали сенаторы Рик Скотт (от штата Флорида) и Кевин Крамер (от штата Северная Дакота).

Нефтяное эмбарго

Первые нефтяные санкции Евросоюз ввел против России 24 февраля в связи с началом спецоперации РФ на Украине. Они предполагали запрет на поставки товаров, оборудования и технологий для нефтепереработки. США ввели санкции против российских компаний «Газпром нефть», «Транснефть» и персональные ограничения против главы «Роснефти» Игоря Сечина (ЕС ввел санкции против него 28 февраля). Следующим шагом США объявили о введении мер экспортного контроля в отношении нефтегазового оборудования, поставляемого в Россию для добычи нефти.

К аналогичным и последующим ограничениям в разное время присоединялись Норвегия, Швейцария и другие страны.

8 марта президент США Джо Байден объявил о запрете поставок нефти, газа и угля из России. Тогда же Великобритания до конца года отказалась покупать российские энергоресурсы, в том числе нефть (позднее было решено найти альтернативные источники энергоресурсов до конца 2022 года, чтобы полностью отказаться от российской нефти). 11 марта к санкциям присоединилась Канада. 15 марта Еврокомиссия ввела санкции против «Роснефти», «Транснефти», «Газпром Нефти». 6 апреля Великобритания запретила экспорт оборудования для нефтедобычи и нефтепереработки, включая катализаторы. 9 апреля США запретили импорт энергоносителей из России, включая нефть.

3 июня, в шестом пакете санкций, ЕС ввел частичное эмбарго на российскую нефть — в течение 6 месяцев Евросоюз намерен отказаться от импорта российской нефти, в течение 8 месяцев — от импорта нефтепродуктов. Он включает включает эмбарго на морские поставки нефти и нефтепродуктов из России.

Запрет поставок на сырую нефть при этом был отложен на полгода, на нефтепродукты — на восемь месяцев с момента введения санкций. В частичном эмбарго предусмотрены временные исключения для Венгрии, Словакии, Болгарии и Хорватии. Так, из-под действия санкций убрали экспорт российской нефти по трубопроводу и предоставили ряд льгот по морским поставкам для отдельных стран. Кроме того, в Брюсселе отказались от запрета на перевозки нефти из России танкерами под флагами стран ЕС. 8 июня Канада отказалась от оказания услуг России в транспортировке нефти.

«В убыток работать не будем»

Еще в июне стало известно о том, что страны G7 планируют ввести «потолок» цен на российскую нефть. Обсуждается также запрет на поставки нефти морем в случае, если ее стоимость будет превышать потолок, «согласованный международными партнерами». В конце июля стало известно, что «потолок» планируется ввести к 5 декабря 2022 года

При этом G7 намерена предпринять эти меры на мировом уровне, а для этого мало согласия ЕС и США. Поэтому сейчас активно ведутся переговоры с другими странами.

18 июля глава Минфина США Джанет Йеллен провела «обнадеживающие» переговоры со своим индийским коллегой, передает Reuters. По данным агентства, Индия не согласилась, но и якобы не выражала «свою неприязнь к этой идее». Незадолго до этого Йеллен на полях саммита G20 в Индонезии провела «продуктивные переговоры» с третьими странами.

20 июля вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что если Запад установит «потолок» цен на нефть, и Россия не сможет покрыть расходы на добычу топлива, то Москва прекратит поставлять энергоресурс приверженцам таких ограничений. По мнению Новака, «потолок» может привести к дисбалансу рынка, дефициту энергоресурсов и росту цен.

«Если эти цены, о которых говорят [страны G7], будут ниже затрат для производства нефти, естественно, Россия не будет обеспечивать поставки этой нефти на мировые рынки, это означает, что мы просто в убыток работать не будем», – подчеркнул он.

Йеллен, в свою очередь, уверена, что потолок цен – это «одно из самых мощных средств решения проблемы высоких цен, с которой сталкиваются люди в Америке и по всему миру». При такой мере, полагает она, сократятся не только доходы России, но и затраты на энергоресурсы. По ее словам, западные страны хотят установить максимальные цены на топливо на таком уровне, чтобы Россия смогла комфортно продолжать добычу и продажу энергоресурсов.

К такому решению западные страны пришли после того, как Евросоюз ввел эмбарго на закупки трубопроводной российской нефти, из-за чего резко выросли цены на топливо. Россия перенаправила свои ресурсы на другие рынки, прежде всего, – Индии и Китая. РФ даже осталась в плюсе: Москва продавала со скидкой меньшие объемы нефти.

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