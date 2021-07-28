«Описывают свою слабость»: почему США не вводят новые санкции

США опасаются вводить санкции против Владимира Путина и его окружения, потому что при таких обстоятельствах российская ядерная кнопка может попасть в ненадежные руки, пишут СМИ. Кроме того, в администрации Байдена есть понимание, что вводимые ранее рестрикции не дали видимого результата. В Госдуме в ответ на такие утверждения предложили побеспокоиться не о российском, а об американском ядерном чемоданчике.

Охота за окружением Путина

Администрация американского президента Джо Байдена избегает введения санкций против президента России Владимира Путина и его окружения из-за угрозы дестабилизации ситуации в мире, сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Как указывается в материале, капитал, сосредоточенный в руках российской элиты, делает Москву уязвимой перед санкциями США. Однако советники Байдена, как пишут журналисты, сомневаются в эффективности введения санкций против российской власти. Как отмечают высшие должностные лица из администрации США, санкции против российских олигархов лишь усилят их зависимость от государства.

Согласно публикации Politico, в США опасаются, что слишком жесткие меры станут причиной кризиса в России.

В материале напомнили о «хаосе эры после Холодной войны» и подчеркнули, что при подобном развитии событий российское ядерное оружие может попасть в ненадежные руки.

Издание Washington Post еще в начале года публиковало список лиц, близких к российской власти, введение санкций против которых, предположительно, могло бы повлиять на политику Москвы. В «приоритетный шорт-лист» попали предприниматель Роман Абрамович, зампред правления ВТБ Денис Бортников, глава ВТБ Андрей Костин, глава Минздрава Михаил Мурашко, глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, председатель ВЭБ.РФ Игорь Шувалов, журналист Владимир Соловьев и предприниматель Алишер Усманов.

Как пишет Politico со ссылкой на представителей администрации Байдена, прошлые американские санкции в отношении российских олигархов не принесли результата, на который надеялся Вашингтон, поэтому нет никаких гарантий, что их применят в будущем.

Есть и другие причины, по которым пока не вводятся новые рестрикции. Как пишут СМИ, Байден намерен сохранить некие рычаги воздействия на будущее: он хочет дать Путину время, чтобы тот доказал, может ли он быть конструктивным партнером, пишет издание.

К тому же в США опасаются, что введение санкций в отношении богатых друзей Путина может привести к эскалации ответных мер вместо сдерживания, отметили в материале.

Даже действия, которые хотя бы в некоторой степени подрывают контроль Путина, могут нанести ущерб экономике России до такой степени, что это нанесет ущерб экономике Европы и, в конечном итоге, американской экономике, предупредили в материале.

Похоже на фантастический фильм

Версию Politico о том, что введение санкций против России может привести к переходу ядерной кнопки в «ненадежные руки» в Госдуме и Совете Федерации сочли как минимум странной.

Первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова в комментарии «Газете.Ru» сравнила такое утверждение с фантастическим фильмом.

«У меня такое ощущение, что они снимают фильм и в этом фильме именно это и должно произойти. Кстати, похожие фильмы уже были. Я на днях как раз смотрела фильм «Чудо-женщина», кажется. Там был момент, когда США и Россия начали нажимать на кнопки и чуть ли не ядерные боеголовки полетели друг в друга, потому что кризис наступил. У меня такое ощущение, что они, насмотревшись этих фильмов, думают, что вот так сейчас случится», — сказала депутат.

Утверждения из публикации Politico Журова назвала абсурдом. «То, что они говорят, — это запугивание населения. Для меня это какое-то кино», — подчеркнула она.

По словам парламентария, дальнейшее введение санкций против России только укрепит ее и Запад это уже прекрасно понимает. Она обратила внимание, что Россия становится менее зависимой от западных стран, у нее улучшается сельское хозяйство, развивается свое производство.

«Конечно, они сейчас хотят снимать санкции, а объясняют это тем, что они такие благородные и что иначе к власти в России придут какие-то дурачки, которые ничего понимать не будут и нажмут на кнопку. От голода, видимо, пальцы будут трястись, и они случайно нажмут», — иронизирует она.

Член комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов также отметил, что антироссийские санкции лишь сплачивают российский народ, поэтому кризис в России, в результате которого ядерная кнопка попадет в «ненадежные руки», он назвал невозможным.

«Они пускай не надеются. Просто они описывают свою слабость, свою бесперспективность и бесполезность своей санкционной политики вот такими подобными глупыми утверждениями», — сказал депутат «Газете.Ru».

По его мнению, опасаться стоит не за российскую, а за американскую ядерную кнопку.

Как отметил парламентарий, если Байден будет вводить санкции против России, это будет значить, что «он впал в окончательный маразм» и что это «ядерное оружие США находится в руках маразматика». «Пребывая в кризисе — политическом и моральном — американский президент действительно может не контролировать какие-то свои действия, это может привести к глобальной катастрофе», — предупредит Милонов.

«Вообще, конечно, мировое сообщество должно позаботиться и временно отстранить США от права распоряжаться ядерным оружием. У них там такая нестабильная ситуация, они по уровню стабильности приближаются к Украине. Поэтому надо у него ядерный чемоданчик забрать и отдать Путину, пусть он пока у него хранится. Наши офицеры обеспечат сохранность ядерной кнопки американцев», — предложил он.

Член Комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков назвал утверждения из публикации Politico совершенно поверхностным пониманием ситуации и попыткой поумничать. Как он отметил в комментарии «Газете.Ru», более глупых выводов, совершенно необъективных и необоснованных, сложно себе представить.

«Мы уже к санкциям привыкли. Даже не знаю, какие еще они могут ввести санкции, тем более которые приведут к таким последствиям. <…> Санкции уже семь лет вводят. И что? Ничего с российским ядерным оружием за это время не случилось. Это просто глупости», — подчеркнул он.

Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный выразил мнение, что истинный смысл утверждений из публикации Politico в том, что какие бы санкции в отношении России ни вводили, Россия от них становится только крепче, они оказываются ей только во благо. При этом сама Россия стремится выстроить с другими странами нормальные отношения в рамках международного права, подчеркнул он в комментарии «Газете.Ru».

«Думаю, лидеры многих стран понимают, что сегодня многие вещи, что бы они ни говорили, что бы они ни делали, народ начинает понимать правильно, осознавать истинное положение дел — что Россия не является угрозой кому-либо, если только она не отвечает на угрозу», — обратил внимание Выборный.