В Крыму ликвидировали пожар на складе

В пресс-службе МЧС России по Крыму заявили, что пожар, возникший на складе в крымском селе Белоглинка, полностью потушен. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что полная ликвидация последствий пожара произошла в 21:22 мск.

До этого стало известно, что спасатели ликвидировали открытое горение на складе в крымском селе Белоглинка площадью 1 тыс. квадратных метров.

Согласно предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.

К работам по ликвидации огня были привлечены 72 специалиста и 21 единица пожарной техники.

Некоторое время назад сообщалось, что сотрудники МЧС тушат пожар в крымском селе Белоглинка, там горит склад на площади 1 тыс. квадратных метров. Согласно информации министерства чрезвычайных ситуаций РФ, инцидент произошел на улице Салгирной, огонь объял одноэтажное складское помещение. Спасатели произвели разведку звеньями газодымозащитной службы. После этого были найдены и эвакуированы газовые баллоны.

Ранее ученые выяснили, что пожары на Земле ежегодно выжигают превышающую размеры Индии площадь.