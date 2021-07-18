«Культ вождя»: компартия Китая взялась за идеологию

Идеологический контроль над китайским обществом может стать еще жестче, чем прежде, — это следует из новой директивы компартии, опубликованной на этой неделе. Кампания будет сосредоточена вокруг доктрины «Мысли Си Цзиньпина», созданием которой председатель КНР ставит себя в один ряд с Мао Цзэдуном и Дэн Сяопином. Вдохнет ли партия новую жизнь в тактику идеологического контроля и будет ли народ сопротивляться — в материале «Газеты.Ru».

Компартия Китая может ужесточить и без того довольно суровую идеологическую политику, следует из нового выпущенного на этой неделе руководства Коммунистической партии Китая по идеологической и политической работе. Его объектом станет все почти полуторамиллиардное население КНР.

«Идеологическая и политическая работа — это прекрасная традиция партии, отличительная черта и выдающееся политическое преимущество, жизненный путь всей ее работы», — приводит телеканал CNN текст руководства. В нем отмечается, что такая политика имеет большое значение для будущей судьбы партии, долгосрочной стабильности страны, сплоченности и единства нации.

Способы идеологического контроля

Данная политическая кампания сосредоточена на продвижении «Мысли Си Цзиньпина о социализме с китайскими особенностями для новой эры» — это политическая доктрина, которая была вписана в устав партии в 2017 году. С тех пор она изучается партийными кадрами на собраниях и в специально разработанном мобильном приложении.

Исходя из новой директивы, партия собирается усилить в китайском обществе «чувство политической, идеологической, теоретической и эмоциональной идентификации» с этой философией.

В министерстве образования страны отметили, что сегодня набирает обороты кампания по дальнейшему распространению данной доктрины «в учебниках, в классах и в умах студентов». Ведомство уже сообщило, что в начальных и средних школах по всей стране при обучении будут использоваться учебники о «Мыслях Си Цзиньпина». Вводные курсы по этой тематике были запущены осенью прошлого года в десятках университетов. Для изучения идеологии даже создаются исследовательские центры — в них этот труд анализируется.

Партия будет стараться убедить население в правильности своей позиции результатами своей деятельности — для этого у нее есть «аргументы и козыри», сказал «Газете.Ru» руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Карнеев.

«Они могут демонстрировать рост экономики, успехи Китая в борьбе с пандемией COVID-19. Они будут стараться убедить граждан, что компартия все делает правильно, а главное — понимает, куда нужно вести страну», — подчеркнул эксперт.

Контроль усилился при президенте Си

В течение десятилетия до прихода Си Цзиньпина к власти присутствие КПК в массовой культуре, искусстве ощущалось крайне слабо, обратил внимание китаевед Николай Вавилов.

«Очень серьезный крен в возрождении роли партии стал наблюдаться после прихода Си Цзиньпина к власти. КПК стала зримой силой, начала возобновлять рост своего влияния на идеологические процессы», — сказал эксперт «Газете.Ru».

Раньше контроль за сферой интернета использовался сугубо для купирования терроризма, экстремизма, сепаратизма, другой противоправной деятельности и совершенно никак не влиял на поведение блогеров в сети, тогда как сегодня критический фактор, дестабилизирующий общество, в том числе и в соцсетях, многократно усилился, отметил китаевед.

По его словам, в данном случае корректнее будет говорить о возрождении присутствия Компартии в жизни китайцев, ее пиаре в зримой форме.

Важный элемент в новой идеологической повестке — сама личность Си Цзиньпина. Если раньше изображений генерального секретаря старались избегать в политической пропаганде, то сейчас ситуация кардинально изменилась. До Си свое имя в партии закрепляли в качестве образов вождя только председатель Мао Цзэдун («Учение Мао Цзэдуна») и верховный лидер Дэн Сяопин («Теория Дэна Сяопина») — генсеки Цзян Цзэминь и Ху Цзиньтао при всей полноте их реальной власти в качестве новых духовных лидеров не постулировались.

«Существует линия на создание образа вождя нации. Во многом это попытка компенсировать размытие понятий, связанных с коммунистической идеологией в современном китайском обществе, которое сильно изменилось за последние несколько десятилетий. Существует определенный идеологический вакуум. Новая идеология связана с культом вождя и с этим вакуумом», — подчеркнул Николай Вавилов.

Угроза вестернизации и протестные настроения

Компартия активно старается противостоять «проникновению» в китайское общество западных идей. Этим, в частности, объясняется блокировка в Китае доступа к различным интернет-ресурсам и соцсетям.

Китай критикуют по разным аспектам его внешней и внутренней политики, поэтому китайское руководство считает нужным сплотить население, чтобы оно еще больше поддерживало те цели, которые выдвигает правительство, отметил Андрей Карнеев.

До прихода к власти Си Цзиньпина вестернизация почти полностью охватила китайское общество, западный образ жизни активно пропагандировался в массовой культуре, а компартия не создавала барьеров для этого, обратил внимание Николай Вавилов.

По его словам, на фоне роста суверенитета Китая, осознания роли Китая как одной из будущих сверхдержав и усилившегося давления на Китай со стороны Запада, от отдела пропаганды ЦК требуются более решительные действия по возрождению признания в обществе китайских образцов культуры как приоритетных перед западными.

«То есть речь идет об идеологической защите от тотальной вестернизации Китая, о признании внутри китайского общества примата китайской идеологии над западной. Особенно это остро ощущается в период приближающегося в 2022 году 20-го съезда и коренных решений в китайской политике по возможному избранию Си Цзиньпина на третий срок», — подчеркнул китаевед.

Вместе с тем Андрей Карнеев призвал учитывать, что и в китайском обществе имеет место критика властей.

«Всем транслировать одну и ту же точку зрения и надеяться, что они только ее и будут придерживаться, — это вряд ли осуществимо в современном информационном обществе. В этом смысле Китай не сильно отличается от других государств. Понятно, что правящая партия прежде всего хочет, чтобы у людей был консенсус относительно поддержки КПК по основным вопросам. Но нужно различать поддержку, которая демонстрируется публике, и то, что обсуждается на кухнях, в курилках, в неформальном общении», — обратил внимание руководитель школы востоковедения НИУ ВШЭ.

Он допустил, что в Китае стоит ожидать более жесткого контроля за интернет-ресурсами, но люди на каждый элемент контроля будут придумывать новые способы обсуждать и критиковать. По его словам, это будет постоянное соревнование.