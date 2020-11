«Россия все портит»: в Польше озаботились имиджем страны

Польша сделала Россию объектом своих постоянных беспричинных нападок – так член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал заявление пресс-секретаря министра-координатора польских спецслужб Станислава Жарина о том, что Москва проводит скоординированные информационные кампании против польской стороны, используя множество многоязычных каналов связи.

Реклама

Цеков указал, что Россия не вмешивается во внутреннюю и внешнюю политику других государств, передает RT.

«Если что-то в Польше происходит, на вопрос: «Кто виноват?» они всегда отвечают: «Россия». К сожалению, это выработалось у них на протяжении последних нескольких десятилетий», — напомнил сенатор.

В исходном интервью Жарина порталу CyberDefence 24 говорилось, Москва стремится показать Польшу страной, которая постоянно создает проблемы в Европе, а также посредством лжи и манипуляций Россия пытается испортить имидж НАТО и Запада в целом.

Жарин заверил, что целями России являются усиления своих интересов в Центральной и Восточной Европе, а также поддержка таких тенденций в международной политике, которые позволят Москве сохранить свое энергетическое и политическое господство.

Методами России он назвал разведывательную деятельность, военные провокации, агрессивную дипломатическую деятельность, меры в финансовой и энергетической сферах, а также хакерские атаки.

«Координированные информационные операции проводят и другие страны. Речь идет о дипломатической и информационной активности со стороны Китая.

Похожую деятельность также осуществляет, например, Германия в области исторической политики. Однако, мы должны различать характер всех этих действий. Самую большую угрозу для нас представляет деятельность Российской Федерации», — подчеркнул польский чиновник.

Стоит отметить, что он не привел ни одного доказательства таким обвинениям против России. Единственный реальный пример, о котором упомянул Жарин – что российские СМИ сообщали о планах Польши атаковать Калининградскую область якобы на основе нескольких отдельных комментариев интернет-пользователей под статьей на сайте Gazeta Wyborcza.

Однако, о том, что НАТО «отберет» у России Калининградскую область в случае агрессии со стороны российских войск против стран Балтии, говорилось в докладе под названием «How To Defend The Baltic States» («Как защитить государства Балтики») эксперта Ричарда Хукера, выпущенном американской организацией The Jamestown Foundation в октябре прошлого года.

По словам аналитика, доказательством таких планов НАТО служит наращивание американской и союзнической военной мощи в Польше. Эксперт спрогнозировал, что Россия не сможет справиться с превосходством Альянса в этом регионе и отдаст Калининградскую область после боев.

При этом специалист добавил, что война России против НАТО будет носить локальный характер и не продвинется дальше Восточной Европы после взятия Североатлантическим альянсом Калининграда.

Президент Польши Анджей Дуда также заверял, что войска Соединенных Штатов в Европе служат защитой от «сильных имперских тенденций» со стороны России.

Месяцем ранее главнокомандующий американских ВВС в Европе Джеффри Ли Харригян заявил журналистам, что у США есть план прорыва российских средств противовоздушной обороны (ПВО) в Калининградской области.

«Если нам придется пойти туда и уничтожить, к примеру, интегрированную систему ПВО Калининграда, пусть не будет никаких сомнений, у нас есть план», — передавал портал Breaking Defense слова генерала.

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов напомнил американскому военному, что «как бы ни был хорош план, всегда есть русские и исторический опыт», и посоветовал внимательнее читать книги об истории России.

«Я устал комментировать американские глупости. <...> У меня ощущение, что там не эксперты собрались, а люди, которые создают бульварное чтиво», – добавил глава российского региона.

По словам Алиханова, докладу «How To Defend The Baltic States» стоит дать литературную премию «Небьюла» за фантастику, «причем бульварную».