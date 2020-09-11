Рабочий визит: Путин встретится с Лукашенко в Сочи

Рабочий визит президента Белоруссии Александра Лукашенко в Россию состоится в понедельник, 14 сентября, подтвердил представитель Кремля Дмитрий Песков. Сообщается, что по итогам его беседы с президентом России Владимиром Путиным не планируется подписание документов, передает РИА «Новости».

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Главы государств на встрече в Сочи обсудят совместные энергетические проекты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Кремля.

Ранее Песков сообщал, что президенты России и Белоруссии на предстоящей встрече обменяются мнениями по целому комплексу торгово-экономических вопросов: это, в частности, дорожные карты по интеграции, цены на энергоресурсы, поставляемые в Белоруссию, будущее совместной интеграции и взаимодействие по линии огромного количества предприятий. Кроме того, Песков подчеркнул, что одной из тем переговоров станет рефинансирование госдолга Белоруссии перед Россией.

Прокомментировал представитель Кремля и опасения, высказанные в ряде средств массовой информации о «поглощении» Россией Белоруссии.

«Конечно же, никаких слияний, поглощений и так далее быть не может как результат визита. Это абсолютная чушь», — подчеркнул представитель Кремля.

Со своей стороны Лукашенко в интервью российским журналистам 8 сентября подтверждал, что интеграция Белоруссии и России в том виде, как это прописано в союзном договоре, в настоящее время уже невозможна. «Сейчас два поколения после этого выросло, и сегодня уже невозможно уже ту интеграцию реализовать», — указал белорусский лидер.

Однако, несмотря на это, глава республики подчеркнул, что у него хорошие отношения с Путиным, которого он называет «хорошим другом», а судьба Белоруссии не безразлична Москве.

Как указал Лукашенко, готовность российской стороны продлить финансовые преференции для Минска, а также предоставить сотрудников правоохранительных органов в случае усиления беспорядков говорит о близости позиций России и Белоруссии.

Одним из ключевых сюжетов, которые беспокоят белорусских наблюдателей, действительно, остается тема госдолга. Лукашенко упоминал о достигнутых договоренностях по этому направлению на совещании с промышленниками несколько дней назад. При этом условия, на которых это будет возможно, пока что неизвестны. Тем не менее Лукашенко заявил, что Минск в ближайшее время не планирует возвращать этот долг.

«Мы у себя этот миллиард долларов, договорившись с Россией, оставим. И это будет хорошее подкрепление нашей национальной валюты», — сказал белорусский глава.

Почему Лукашенко назвал именно такую сумму, не ясно: три года назад Москва выделила Минску кредит на $700 млн, после чего на его же реструктуризацию было выдано еще $600 млн.

Министр финансов России Антон Силуанов также сообщал, что Москва и Минск начали переговоры о реструктуризации ранее выданного Белоруссии кредита. «Министерства финансов двух стран ведут переговоры по рефинансированию госдолга Белоруссии. Сейчас мы начинаем отрабатывать на техническом уровне условия и объемы данного кредита», — цитируют чиновника «Ведомости».

Reuters со ссылкой на директора по банкам Fitch Ratings Ольгу Игнатьеву писало, что

совокупный долг белорусских банков перед российскими кредиторами по линии межбанковского кредитования составляет $2–2,5 млрд. Доля государства в банковском секторе Белоруссии, по оценкам агентства, составляет порядка 80%.

Источники в банковской сфере сообщили, что российское правительство попросило руководство Сбербанка, ВТБ и ВЭБа не закрывать доступ к ликвидности для белорусских финансовых организаций. По информации агентства, такая просьба вызвана опасениями России о возможности ограничения белорусскими банками своих операций при прекращении притока средств через межбанковское кредитование.

До конца года Белоруссия обязана выплатить по внешним долгам $1,1 млрд. Из них 45% — это долговые обязательства перед Россией по ранее выданным займам.