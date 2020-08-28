«Вторая Украина нам не нужна»: в Европе обсудили Белоруссию

По словам Борреля, Евросоюз введет санкции как можно скорее, хотя санкционные списки европейскими дипломатами пока подготовлены не были. Тем не менее, активная работа в этом направлении ведется уже сейчас.

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«В ближайшие дни будет подготовлен список, чтобы принять его как можно скорее. Как раз сегодня я получил письмо от 11 стран-членов ЕС с просьбой сделать это как можно раньше, по ускоренной процедуре, но мы должны соблюдать процесс», — отметил глава европейской дипломатии.

Точное число лиц, которые попадут под санкции, Боррель не назвал, сказав лишь, что дипломаты движутся «в направлении списка из 20 человек».

Отвечать на вопрос, попадет ли в санкционный лист президент Белоруссии Александр Лукашенко, глава европейской дипломатии отказался. Некоторую ясность в этот вопрос внес министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. У себя в Facebook он написал, что кроме высокопоставленных чиновников, санкции должны быть распространены на основных представителей избиркомов и силовиков.

Глава МИД ФРГ Хайко Маас со своей стороны отметил, что Евросоюз будет постепенно усиливать давление на руководство республики. «Если Лукашенко будет усиливать давление на гражданское общество, то нам придется усиливать давление на Лукашенко, — сказал он. — Постепенно будут приниматься санкции против тех, кто ответственен за фальсификации результатов выборов и насилие».

Примечательно, что введение санкций в отношении Белоруссии вообще было под угрозой срыва. Агентство DPA, ссылаясь на заявления министров, ранее писало, что

члены ЕС не могут прийти к общей позиции по белорусскому вопросу.

Так, страны Балтии настаивали, что точечные санкции против властей Минска недостаточны. Но даже их введение было под вопросом, поскольку Кипр обещал наложить вето в случае, если ЕС не окажет давления на Турцию из-за разведки газовых месторождений в исключительной экономической зоне Греции.

«Мы не хотим двойных стандартов», — говорил глава МИД Кипра Никос Христодулидис, отвечая на вопрос согласится ли страна с санкциями против Белоруссии без санкций против Турции.

Проблема заключалась в том, что Германия в принципе отказывалась рассматривать санкции в отношении Турции. Однако, судя по всему, в конечном итоге Берлин пошел на уступки: санкции в отношении Анкары все же были анонсированы.

Разрешение ситуации в таком ключе нельзя назвать иначе, как дипломатическое чудо. Еще до начала встречи, понимая суть противоречий стран-членов, Жозеп Боррель говорил, что на встрече в Берлине главы внешнеполитических ведомств ЕС только обсудят, но не примут санкции в отношении белорусского руководства.

До сих пор реакция Европы остается крайне сдержанной, хотя на уровне риторики страны ЕС сильнее всех остальных критикуют действия режима Лукашенко.

Если страны СНГ, Россия и Китай достаточно быстро признали победу нынешнего президента, то западные партнеры Минска действовали с небольшой задержкой и в итоге отказались считать его легитимным президентом.

На белорусский кризис государства попытались воздействовать по разным трекам, которые отличаются друг от друга конечной целью. Во-первых, Варшава, Вильнюс и Рига сформировали свое крыло внутри ЕС, решив помочь Минску разрешить спорную ситуацию. Три страны представили план по урегулированию кризиса, который предполагал отказ от насилия в отношении протестующих, переход к открытому диалогу и освобождению всех политических заключенных.

При этом заявления Польши, Латвии и Литвы имели определенную антироссийскую направленность, стороны активно призывали ЕС помешать «падению Белоруссии» в руки России, а также всячески указывали на проблемы с демократией в республике. Экстренный саммит ЕС по Белоруссии, например, был организован с подачи Польши, премьер которой, собственно, в ходе мероприятия вновь подтвердил «опасения» по поводу России.

Интересно также, что соперница Лукашенко на выборах Светлана Тихановская, уехала из страны в Литву — по данным СМИ, ее отправка была организована Минском.

Находясь в Литве, Тихановская успела пообщаться с многочисленными представителями внешнеполитических ведомств европейских стран и Госдепа США и даже выступить перед Европарламентом. Тем не менее, санкции ЕС пока так и не ввел.

О позиции Евросоюза в целом можно судить по недавним заявлениям президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель. Во время своей недавней встречи лидеры ведущих стран ЕС заявили, что Европа хотела бы «избежать повторения того, что произошло на Украине».

Аналогичную оценку по итогам встречи глав МИД ЕС дал и Боррель. По его словам, Белоруссия не должна стать «второй Украиной», то есть ареной геополитической борьбы, где сталкиваются интересы Москвы и Брюсселя.

«Белоруссия не должна стать геополитической проблемой, она не должна стать «второй Украиной». Белоруссия — это не о геополитике, это о демократии. Белорусский народ не должен решать, к кому он хочет быть ближе — к России или к Евросоюзу», — сказал он.

Как отмечает в разговоре с «Газетой.Ru» политолог Максим Семенов, разница подходов Европы к Украине и Белоруссии объясняется разными внутренними условиями в этих странах и различным внешнеполитическим контекстом.

По его словам, в отличии от Украины, Белоруссия это небольшое авторитарное государство, лишенное оснований для внутреннего раздора.

«90% населения республики настроены пророссийски, местная национальная идеология, которая бы как на Украине, выстраивалась на противостоянии с Россией, у них является уделом нескольких процентов маргиналов. И хотя последние десять лет ее поддерживал режим Лукашенко в рамках сепарации от России, в народе это не пользуется популярностью», — отмечает эксперт.

При этом он также указывает на консолидированность элит вокруг фигуры Александра Лукашенко, которую наглядно продемонстрировали действия силовиков во время протестов. Европейские же агенты влияния, к которым Семенов в том числе относит и журналистов, по его словам, играют далеко не первые роли во внутриполитической ситуации.

«Вопреки вливаниям европейских денег и негласной поддержке режима Лукашенко, они остаются маловлиятельной силой. Европе не с кем и не над чем работать», — говорит политолог.

Еще одним важным аспектом, на который указывают в разговоре с «Газетой.Ru» эксперты, является то, что

фигура Александра Лукашенко во главе республики выгодна для ЕС.

«Пока президент Белоруссии выгоден западным странам, так как он может поспособствовать разрушению российско-белорусских отношений. Вся предвыборная кампания Лукашенко сопровождалась жесткой антироссийской политикой, поэтому Запад может с ним поиграть на фоне ослабления его позиций. Он стал слабым после выборов, не в силовом плане, а в политическом — утратил легитимность в глазах населения, что подтверждают протесты на улицах белорусских городов», — считает белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Это не значит, что ЕС не будет вводить санкции в отношении белорусского руководства. Но вряд ли демонстративное ухудшение отношений режима Лукашенко с Западом повлияет на его геополитическую ориентацию.

«Последний диктатор Европы», как часто называют белорусского лидера западные СМИ, правил под санкциями практически все то время, что находился у власти.

Единственный раз, когда Евросоюз признал результаты избирательной кампании в Белоруссии, был после президентских выборов в 2015 году. Как отмечает доцент факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Суздальцев, это было связано с отказом Лукашенко от размещения на территории республики базы российских ВКС. При этом эксперт подчеркивает, что

до сих пор санкционный режим не мешал Александру Лукашенко проводить политику сближения с Западом и отдаления Белоруссии от России.

«Лукашенко — идеальный партнер для Запад, с которым не надо даже вступать в переговоры. Он сам по себе ведет вполне антироссийскую, проукраинскую политику. И Россия ему за это еще и помогает. То есть все действует, как положено. И платить за это не надо», — подчеркивает Суздальцев.

Максим Семенов со своей стороны указывает, что в ближайшее время Европа будет продолжать оказывать давление на режим Лукашенко и поддерживать оппозицию.

«Однако и оппозиция пока не демонстрирует своей силы и организованности, и белорусский президент явно не готов уходить здесь и сейчас. А значит в краткосрочной перспективе пространство для маневра в Белоруссии у Европы много меньше, чем на Украине», — заключает эксперт.