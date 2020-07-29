Механизм пошире: Пушков поддержал изменение санкционных законов

Российский сенатор Алексей Пушков поддержал внесение в Госдуму законопроекта, предполагающего расширение применения экономических санкций. Об этом парламентарий написал в Twitter.

«Россия должна использовать те средства, которые применяют против нас другие страны. На основе взаимности», — подчеркнул член Совета Федерации.

Действие санкций предполагается расширить в отношении компаний, где у находящихся под ограничениями лиц есть контроль более чем над 25% бизнеса — прямой или косвенный. По словам Пушкова, расширение инструментария санкций — необходимый для России шаг, поскольку некоторые западные страны и Украина активно используют такие меры против РФ.

Реклама

Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект о расширении механизма применения санкций во вторник, 28 июля. Если он будет одобрен, то санкции могут быть распространены на Украину в ответ на пакет антироссийских мер, принятый Киевом в 2018 году. Тогда санкции Украины были синхронизированы с американским санкционным пакетом минфина.

В настоящий момент ограничения Россия вводит против физлиц или отдельных компаний. В законопроекте также предлагается обязать платежных операторов отчитываться о блокировках лиц, находящихся под санкциями РФ, на ежеквартальной основе.

Кроме того, Банк России могут наделить правом отзывать лицензии у операторов за неисполнение предписаний. Лицам, находящимся под санкциями, разрешат при этом проводить операции пенсионного, стипендиального и вспомогательного (получение и расходование пособия) характера. Сюда же предлагается включить выплату штрафов и налогов.

Блокировать счета власти хотят обязать не только банки, страховые компании, негосударственные пенсионные фонды, но также участников рынка ценных бумаг и казино с тотализаторами.

В апреле газета «Коммерсантъ» сообщила, что Совет Федерации создал рабочую группу, которая займется пересмотром российского законодательства с учетом влияния пандемии коронавируса нового типа. Пересматривать планировалось и применение закона о контрсанкциях от 2018 года.

«Не подвергая сомнению его действенность и эффективность, мы хотели бы проверить, как он работает в новых условиях с точки зрения интересов российского бизнеса, испытывающего дополнительные и ранее не существовавшие нагрузки», — заявил председатель комитета СФ по международным делам Константин Косачев.

Указ президента Владимира Путина «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ» был подписан 6 августа 2014 года. Введены контрсанкции были в ответ на антироссийские экономические ограничения, принятые странами Евросоюза и США после воссоединения Крыма с Россией. Под российский запрет попали поставки мяса, рыбы и морепродуктов, сыров, молока, фруктов, овощей и других продуктов.

В июне прошлого года продовольственное эмбарго против западных стран продлили до 31 декабря 2020 года.

«В силу настоящего указа запрещается либо ограничивается осуществление внешнеэкономических операций, предусматривающих ввоз на территорию Российской Федерации отдельных видов сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является государство, принявшее решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившееся к такому решению», — указывалось в оригинальном документе.

Доля импорта в российских торговых сетях за это время упала, а производство отечественной продукции увеличивалось.

В конце 2019 года тогдашний премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия не будет первой отменять контрсанкции. В ходе переговоров с премьер-министром Финляндии Антти Ринне глава российского правительства отметил, что ряд компаний в РФ вовсе выступает за сохранение контрсанкций навсегда.

Медведев отметил, что «никого санкции не радуют». Говоря от отмене ограничений, Медведев заявил: «поживем — увидим».

Он отметил, что если Украине удастся продвинуться вперед в урегулировании внутреннего конфликта, возможно, и отношения ЕС с Россией станут лучше, если нет — санкции и ответные меры РФ сохранятся надолго.