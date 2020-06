«Мы это фиксируем»: как восприняли статью Путина в ФРГ

Российский посол в Берлине Сергей Нечаев заявил, что широкая общественность, а также люди из политических и научных кругов активно обсуждают статью президента России Владимира Путина о Второй мировой войне.

«Я думаю, что сейчас статья президента очень активно обсуждается в самых различных кругах — и в политических, и в научных, и в широкой общественности. Мы это видим, мы это фиксируем, мы будем это, разумеется, анализировать», — приводит его слова РИА «Новости».

Посол добавил, что статья российского президента «очень важная и своевременная».

По его словам, она «позволяет нам глубоко взглянуть на нашу совместную историю, предвоенную историю, военную историю, и сделать все для того, чтобы эту историю невозможно было фальсифицировать».

Нечаев выразил мнение, что одним из важных моментов статьи является высказывание о том, что страны несут совместную ответственность перед будущими поколениями и что необходимы усилия для того, «чтобы не допускать этих трагедий».

Существенный интерес эта статья вызвала и в Госдепартаменте США, отметил тремя днями ранее посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. По его словам, она положила начало дискуссии среди американских политиков.

Антонов отметил, что Госдеп особенно заинтересовался предложением Владимира Путина провести саммит «ядерной пятерки». Посол подчеркнул, что эта встреча должна определить контуры международной политики и укрепить безопасность в мире.

По словам российского дипломата, специалисты подчеркнули своевременность публикации статьи Путина и необходимость «расставить все точки над i, спекуляциях о том, кто начал войну и кто победил в ней», передает РИА «Новости».

Антонов отметил, что представители Госдепа хотят изучить, каким образом можно использовать в современной жизни предлагаемые главой России подходы.

Несколькими днями ранее стало известно о том, что Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне под названием «The Real Lessons of the 75th Anniversary of World War II» («Фактические уроки 75-й годовщины Второй мировой войны»). В частности, она появилась в американском журнале The National Interest.

В ней российский президент призывает страны активизировать процесс обнародования архивов и ранее неизвестных документов о войне и предвоенном периоде. По его словам, Россия готова сотрудничать в этом вопросе с другими государствами, а также участвовать в исследовательских проектах.

Путин отметил, что был вынужден написать этот материал, так как нынешние политики несут ответственность перед прошлым и будущим. Именно они отвечают за то, чтобы война не повторилась вновь.

Глава России выразил мнение, что несправедливо полагать, что Вторая мировая война началась из-за «двухдневного визита в Москву министра иностранных дел нацистов Риббентропа». По словам Путина, ответственность за начало боевых действий несут все ведущие государства.

Российский президент также заверил, что Россия и в дальнейшем будет отстаивать историческую правду. В статье также подчеркивается, что наибольший вклад в победу над фашистской Германией внес именно Советский Союз.

Эта статья вызвала полемику в обществе. Есть как те, кто согласен, так и те, кто выступает против тезисов материала. Так, глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что слова Путина о том, что страны Балтии вошли в состав СССР, не соответствуют действительности.

«Эти утверждения ложные от начала и до конца, и я их осуждаю», — написал министра на своей странице в Facebook. Он считает, что российская сторона «продолжает представлять ложный исторический нарратив», когда говорит о том, что Балтийские страны вошли в состав СССР на основании договора и с согласия народных представителей.