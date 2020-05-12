«Политический шантаж»: США обвинили Россию в нарушении прав человека

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за «нарушение прав человека». Документ поступил в комитет палаты представителей по иностранным делам, законодатели предлагают вводить ограничительные меры в рамках «акта Магнитского» и использовать ряд других рычагов давления.

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Авторами инициативы выступили председатель комитета демократ Элиот Энгел и старший республиканец Майк Макком. По их мнению, в России якобы существует практика политически мотивированных арестов. Кроме того, они обвиняют российские власти в «преследовании» журналистов, оппозиции, гражданского общества и сторонников религиозных свобод.

«Резолюция призывает Россию немедленно освободить политических заключенных, а администрацию [президента США Дональда] Трампа ввести санкции против лиц ответственных за нарушения прав человека», — отмечается в документе.

В России действия американских законодателей сравнили с попыткой политического шантажа.

Как заявил депутат Госдумы Сергей Железняк, резолюция конгрессменов США не имеет ничего общего с положением дел в стране.

«Русофобы предпочитают закрывать глаза на все преступления режимов, которые сами спонсируют. При этом возгласы псевдоправозащитников из-за океана слышны сильнее в моменты, когда от общества требуется единство и сплочение», — цитирует слова парламентария РИА «Новости».

Попытка раскачать Россию извне во время пандемии коронавируса, продолжил Железняк, выглядит спланированной политической провокацией. Он также подчеркнул, что, скорее всего, США раздражает Москва, которая в условиях эпидемии продолжает поддерживать экономику и выполнять свои соцобязательства.

К слову, если резолюция, поступившая на рассмотрение конгресса, может быть отклонена и, в целом, представляет мнение отдельной группы законодателей, то критика Госдепа по соблюдению прав человека в России — фактически официальная позиция Белого дома.

Американское внешнеполитическое ведомство указало на «российские нарушения» в своем ежегодном докладе, который был опубликован в марте. Согласно документу, в России якобы существуют жесткие условия в тюрьмах, проходят необоснованные аресты и подавляется свобода слова и СМИ.

При этом основной упор США по традиции делают на ситуации в Крыму, считая его присоединение к России «нелегитимным». Несмотря на то, что полуостров стал российским регионом после референдума, проведенного в соответствии со всеми международными нормами, Запад во главе с Вашингтоном отказывается признавать его итоги. Кроме того, Госпед уверен в наличии «серьезных ограничений религиозных свобод» в России, «насильственных абортов» и якобы угроз в отношении инвалидов и этнических меньшинств.

МИД России не раз опровергал большинство обвинений и подозрений американской стороны. Также российское ведомство указывало на проблемы в правозащитной сфере США, ситуация постепенно ухудшается начиная с 2018 года.

По февральскому докладу МИД, на американской территории наблюдается разгул ксенофобии и подъем экстремизма, жестокое обращение с заключенными и массовая слежка за гражданами. Также США контролируют и подавляют деятельность СМИ, а американское правосудие в значительной степени предвзято.

Стоит отметить, что с избранием Дональда Трампа президентом в 2017 году, политика Вашингтона в отношении Москвы стала несколько противоречивой. Американский лидер последовательно заявляет о желании наладить взаимодействие с Россией, однако зачастую действия администрации расходятся с его словами.

Так, на прошлой неделе Трамп в разговоре с президентом России Владимиром Путиным объявил о подходящем времени для сотрудничества между двумя странами.

Президент США говорил о стремлении к соглашению о контроле за вооружениями с Москвой. В то же время Вашингтон не дает конкретного ответа по продлению действующего Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений, хотя его многие аналитики называют последней преградой на пути новой гонки вооружений.

Не стоит вопрос и об отмене санкций против России, которых за последние десять лет накопилось немало. Начиная с 2013 года ограничительные меры вводятся по «акту Магнитского», с 2014 действуют санкции по Крыму и конфликту в Донбассе, в 2015-м начали работать ограничения за «кибератаки», а через два года заработал закон «О противодействии противникам Америки посредствам санкций» — под его действия Россия попала вместе с Ираном и КНДР.

Кроме того, США ввели ограничительные меры против России за поддержку легитимных правительств Сирии и Венесуэлы, контакты с Северной Кореей, а также делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля вместе с дочерью Юлией в британском Солсбери.