США и Белоруссия: в Кремле не считают отношения стран «сверхблизкими»

В Кремле не считают, что сближение Минска и Вашингтона можно назвать «сверхблизким», заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы о недавнем визите госсекретаря США Майка Помпео в Минск.

«По сути, там вряд ли тут можно говорить о сверхблизком сближении», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Представитель Кремля отказался от комментария в целом по деталям переговоров Помпео с белорусским лидером Александром Лукашенко. «Мы не можем и не хотим комментировать контакты наших партнеров с третьими странами, это абсолютно суверенное право, реализация их суверенных отношений», — добавил он.

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Песков уточнил, что у России и Белоруссии «свои отношения, они носят союзнический, очень близкий характер». «У нас на повестке дня очень много вопросов по развитию наших отношений, в том числе есть некоторые проблемные моменты, которые в настоящий момент проговариваются», — добавил он.

В конце января американский госсекретарь отправился в турне по четырем постсоветским странам. Начал он свои визиты 29 января, закончатся переговоры 4 февраля, сообщила ранее пресс-служба Госдепартамента США. На эти дни у него были запланированы встречи с представителями Украины, Белоруссии, Казахстана и Узбекистана.

Поездка в Белоруссию стала первым визитом такого уровня представителя американской администрации за последние 25 лет.

«Очень хорошо, что вы рискнули приехать в Минск и посмотреть на эту страну: что здесь за народ, что за люди, что за диктатура, какая тут демократия, много ее — мало», — обратился во время переговоров Лукашенко к Помпео. Госсекретарь США, в свою очередь, ответил, что такие встречи помогают приблизить отмену американских санкции в отношении белорусской республики.

В ходе визита Майка Помпео в Минск стороны затронули многие темы, в том числе изменения в стране, которые произошли за многие годы. Так, госсекретарь отметил, что власти продвинулись в вопросе соблюдения прав человека и установления демократии в стране. Помпео подчеркнул, что если и дальше будет наблюдаться прогресс, то такое положение дел может ускорить процесс отмены санкций для Белоруссии со стороны США.

Вместе с тем обсуждался и острый для республики вопрос поставок нефти. На пресс-конференции американский представитель заявил, что США готовы обеспечить Белоруссию необходимым количеством топлива по конкурентным ценам.

«США хотят помочь Белоруссии создать свое собственное суверенное государство. Наши производители энергоресурсов готовы обеспечить вас необходимой нефтью на 100%, по конкурентным ценам», — сказал он, отметив, что для этого белорусским властям требуется только обратиться к американским коллегам.

Тем временем, глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск заинтересован в том, чтобы в страну как можно активнее проникал американский бизнес, передает ТАСС. Вместе с тем он отметил, что Белоруссия может обеспечить любой формат встреч и переговоров, в том числе с участием США, чтоб урегулировать конфликт на востоке Украины, а также осуществлять политическое сотрудничество.

Российские политики неоднозначно восприняли эту встречу: одни считают, что Минск может налаживать отношения с Вашингтоном (главное, чтобы не в ущерб взаимоотношениям с Москвой), другие назвали эти переговоры способом манипулирования на фоне нефтяного конфликта России и Белоруссии. В частности, такое мнение ранее выразил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

В комментарии РИА «Новости» политик выразил мнение, что Белоруссия пыталась показать России, что у нее есть и другие союзники, помимо нее.

«Это манипулирование. Чем проблемнее отношения у России с Белоруссией — все равно, по какому поводу, — тем больше желания США этим воспользоваться и тем больше желания с некоторых пор у самой Белоруссии поиграть на этом, демонстрируя Москве, что свет клином на ней не сошелся», — указал Затулин.

Россия прекратила поставки своей нефти 1 января после того, как стороны так и не смогли договориться о цене на нынешний год. Как итог: Россия и Белоруссия не подписали никаких контрактов по этому вопросу. По словам президента Белоруссии, российские представители настаивают на более высокой цене, чем мировая. На этом и был основан конфликт и несогласие сторон, отметил Лукашенко.

В связи с тем, что вопрос с поставками российской нефти союзнику пока не решен, белорусам требуются альтернативные варианты, которые они тщательным образом прорабатывают. Уже была закуплена первая партия нефти в 80 тыс. т у Норвегии. Однако пока неизвестно, будут ли дальнейшие покупки у этой страны. Вместе с тем Белоруссия ведет переговоры с Казахстаном.