На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Омской области произошла авария с автобусом и грузовиком

Дети пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Омской области
true
true
true
close
Омская полиция

В Любинском районе Омской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, сообщил в Telegram губернатор Виталий Хоценко.

По его данным, среди пострадавших есть дети, им оказывают необходимую медицинскую помощь под личным контролем министра здравоохранения региона Дмитрия Маркелова.

Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Подробности произошедшего выясняются. На месте работают замгубернатора Алексей Ромахин, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава Любинского района Абай Ракимжанов.

В Главном управлении МЧС по Омской области уточнили, что авария произошла на 548-м км дороги Р-402 в Любинском районе с участием шести транспортных средств. Сотрудники МЧС вызволили пострадавших из получивших повреждения машин и передали их медикам. На участке трассы организовано реверсивное движение.

Утром 20 декабря стало известно о ДТП, произошедшем с автобусом и грузовиком в Новосибирской области. В результате аварии травмы получили семь человек, их госпитализировали.

Ранее в Иркутской области 11 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и автобетоносмесителем.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Чем заправлять и где хранить новогодние салаты, чтобы они дожили до конца застолья
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами