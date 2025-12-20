В Омской области произошла авария с автобусом и грузовиком

Дети пострадали в аварии с пассажирским автобусом в Омской области

В Любинском районе Омской области произошла авария с участием пассажирского автобуса, сообщил в Telegram губернатор Виталий Хоценко.

По его данным, среди пострадавших есть дети, им оказывают необходимую медицинскую помощь под личным контролем министра здравоохранения региона Дмитрия Маркелова.

Глава региона пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.

Подробности произошедшего выясняются. На месте работают замгубернатора Алексей Ромахин, начальник ГУ МЧС России по Омской области Владислав Колодинский, министр региональной безопасности Алексей Кубиц и глава Любинского района Абай Ракимжанов.

В Главном управлении МЧС по Омской области уточнили, что авария произошла на 548-м км дороги Р-402 в Любинском районе с участием шести транспортных средств. Сотрудники МЧС вызволили пострадавших из получивших повреждения машин и передали их медикам. На участке трассы организовано реверсивное движение.

Утром 20 декабря стало известно о ДТП, произошедшем с автобусом и грузовиком в Новосибирской области. В результате аварии травмы получили семь человек, их госпитализировали.

Ранее в Иркутской области 11 человек пострадали в аварии с микроавтобусом и автобетоносмесителем.