Воронежец угнал машину, чтобы доехать к подруге, но проехал лишь 200 метров

В Воронеже мужчина угнал машину ради встречи с возлюбленной
Константин Чалабов/РИА Новости

В Бутурлиновском районе Воронежской области полиция задержала 22-летнего местного жителя, который решил быстро добраться до своей возлюбленной на чужом автомобиле. Об этом сообщает УМВД области.

Молодой человек заметил на улице припаркованную «Ладу», увидев, что в замке зажигания забыты ключи, он сел за руль и отправился в романтическое путешествие к своей возлюбленной. Примерно через 200 метров автомобиль неожиданно заглох, угонщик скрылся.

Владелец машины обратился в правоохранительные органы, личность угонщика быстро установили. Возбуждено уголовное дело по статье об угоне, предусматривающее наказание до пяти лет лишения свободы.

До этого в Якутии пьяная девушка избила таксиста и угнала его машину. 26-летний таксист выполнял заказ из микрорайона «Сатал» в поселок Жатай. По пути нетрезвая пассажирка попросила остановиться у магазина, купила пиво и продолжила распивать его в салоне. Водитель сделал ей замечание, после чего между ними началась словесная перепалка. Добравшись до пункта назначения, женщина отказалась выходить из машины, перебралась за руль, нажала на педаль газа и уехала.

Ранее в Петербурге женщина случайно спугнула угонщиков своей машины.

