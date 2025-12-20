Кержаков почти лишил Дзюбу рекорда сборной России

Бывший нападающий петербургского «Зенита» Александр Кержаков догнал форварда тольяттинского «Акрона» Артема Дзюбу в списке лучших бомбардиров сборной России благодаря голу 20-летней давности. Об этом пишет журналист Иван Карпов в своем Telegram-канале.

В 2005 году во время матча сборных России и Германии судьи ошибочно записали гол Кержакова на Андрея Аршавина. В Международную федерацию футбола (ФИФА) должно поступить официальное обращение, по итогам которого гол в организации переписали на Кержакова.

Однако окончательное решение по этому делу должен принять Российский футбольный союз (РФС), в который Кержаков уже направил свое обращение. Дело находится на контроле у генерального секретаря РФС Максима Митрофанова.

Дзюба забил свой 31-й мяч в составе сборной России в матче против Гренады (5:0), который состоялся весной 2025 года, и обошел Кержакова, став единоличным обладателем рекорда по результативности. У Кержакова на сегодняшний день в активе 30 голов, если РФС признает гол в матче России и Германии, то форварды сравняются по этому показателю.

Ранее Кержаков рассказал о звездной болезни.