Канадский игрок «Динамо»: в России на 100% безопаснее, чем в США

Канадский хоккеист «Динамо» Сикура заявил, что в России безопаснее, чем в США

Канадский хоккеист московского «Динамо» Дилан Сикура заявил, что в России гораздо безопаснее, чем в городах США. Его слова приводит «Чемпионат.com».

«Да, на 100%. По моему мнению, Россия славится именно этим — чистотой и безопасностью городов, особенно такого большого, как Москва. Например, при поездках в метро или прогулках поздно вечером никогда не придется беспокоиться и оглядываться», — отметил он.

Сикура перебрался в Россию в 2024 году, когда заключил контракт с челябинским «Трактором». В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) хоккеист дебютировал 4 сентября 2024 года и до декабря того же года набрал в составе челябинской команды 15 (5+10) результативных баллов в 28 играх. 27 декабря хоккеист был обменян в московское «Динамо». В составе бело-голубых набрал 14 (8+6) очков в регулярном чемпионате и 12 (4+8) в плей-офф прошлого сезона.

Следующий матч в регулярном чемпионате КХЛ московское «Динамо» сыграет со столичным ЦСКА 21 декабря. Стартовая сирена для хоккеистов прозвучит в 15:30 по московскому времени.

