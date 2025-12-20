Президент России Владимир Путин сделал важный посыл Западу своим заявлением об Украине, сделанным на прямой линии. Об этом пишет итальянское издание L' AntiDiplomatico.
«Главный посыл ясен: Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня», — говорится в материале.
В статье уточняется, что сигнал от российского лидера заключается в возможности проведения открытых переговоров в краткосрочной перспективе и стратегической твердости в долгосрочной перспективе.
Накануне Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о перспективах отношений с европейскими странами, заявил, что, если Европа не начнет сотрудничать с Москвой, она станет постепенно утрачивать свои позиции. Кроме того, подчеркнул президент, отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.
Немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью телеканалу Welt отметил, что такая риторика нашла отклик у президента США Дональда Трампа и его сторонников.
Ранее The Guardian написала про «жесткую позицию» Путина по Украине на прямой линии.