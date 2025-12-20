На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Италии увидели важный сигнал для Запада от Путина

L'AntiDiplomatico: Путин указал Западу на выход из ситуации по Украине
true
true
true

Президент России Владимир Путин сделал важный посыл Западу своим заявлением об Украине, сделанным на прямой линии. Об этом пишет итальянское издание L' AntiDiplomatico.

«Главный посыл ясен: Москва утверждает, что давно стремилась к урегулированию путем переговоров, и настаивает на том, что дипломатический выход возможен и сегодня», — говорится в материале.

В статье уточняется, что сигнал от российского лидера заключается в возможности проведения открытых переговоров в краткосрочной перспективе и стратегической твердости в долгосрочной перспективе.

Накануне Путин в ходе прямой линии, отвечая на вопрос о перспективах отношений с европейскими странами, заявил, что, если Европа не начнет сотрудничать с Москвой, она станет постепенно утрачивать свои позиции. Кроме того, подчеркнул президент, отказ от взаимодействия с Россией лишает Европу значительного экономического потенциала.

Немецкий военный эксперт Гюстав Грессель в интервью телеканалу Welt отметил, что такая риторика нашла отклик у президента США Дональда Трампа и его сторонников.

Ранее The Guardian написала про «жесткую позицию» Путина по Украине на прямой линии.

Переговоры о мире на Украине
