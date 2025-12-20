На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России допустили прорыв в переговорах по итогам визита Дмитриева в США

Сенатор Карасин допустил подвижки в переговорах во время визита Дмитриева в США
Sputnik/Vyacheslav Prokofyev/Reuters

Во время визита спецпосланника президента и главы РФПИ Кирилла Дмитриева в США на переговоры могут случиться подвижки в достижении мира на Украине. Об этом «Ленте.ру» заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин.

«Отношение к любым переговорам, особенно по урегулированию кризиса на Украине, всегда порождает надежды на более позитивную позицию украинцев под воздействием американцев», — сказал сенатор, допустив, что именно с таким настроением Дмитриев отправился во Флориду.

Карасин предположил, что он «наверняка» получил инструкции от президента России Владимира Путина. В связи с этим парламентарий не исключил, что «продвижение вперед может быть». Он также отметил, что давление на Киев будет лишь возрастать.

«С этими ожиданиями мы подходим к тому, что сейчас начинается процесс обмена мнениями в Майами. Посмотрим. Трудно что-то предсказать», — сказал Карасин.

Агентство Reuters со ссылкой на российский источник сообщило, что Дмитриев направляется в Майами для встречи со специальным представителем президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Ожидается, что они будут обсуждать обновленный мирный план американского президента Дональда Трампа.

До этого в Майами прошла встреча украинской делегации с представителями США и стран Европы. Источник Reuters сообщил, что трехсторонняя встреча с Украиной не планируется.

Ранее стали известны пять спорных вопросов, мешающие урегулированию на Украине.

